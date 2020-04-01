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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vurulan Ömür öldü mü? EDHO 162. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 01.04.2020 02:17 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 162. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölüme Çakırbeyli ve Façalılar'a yapılan şok saldırı damga vurdu. Hızır mekanını basan düşmanlarını püskürtmeyi başarırken aynı anda ise Façalılar'ın evine de saldırı yapıldı. Hızır ise son anda Haşmet'i uyarmayı başardı. Ancak eve giren saldırganlar Ömür'ü vurdu. Peki EDHO'da Ömür'e ne olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 31 Mart Salı akşamı ekrana gelen 162. son bölümüyle nefesleri kesti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Façalı ve Çakırbeyliler'e aynı anda saldırı yapıldı. Hızır aldığı tedbirle saldırıyı atlatırken, Façalılar'da ise Ömür vuruldu. Dizide Ceren Benderlioğlu'nun canlandırdığı Ömür'e ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

edho

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 163. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7 Nisan Salı ekrana gelmesi planlanan 163. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır. Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır. Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar. O paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır. Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir. Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır. Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır. Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir. Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.

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