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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır ve Bahar'ın ilişkisi ortaya çıkıyor

23.11.2020 01:43 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 173. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO'da masadan ayrıldığını açıklayan Hızır'ın yerine Yaman'ın gelmesi için planlar yapılıyor. Hızır ise cezaevinde ölümle burun buruna olan Alpaslan'ı kurtarmak için harekete geçiyor. Diğer yandan ise Bahar ve Hızır'ın ilişkisi aileyi şoke ediyor. Evde herkesin içinde Bahar'ın Hızır'ı öpmesi İlyas'ı da şaşırtıyor. Fragmanda Bahar ise silahlı saldırıya uğruyor. Peki Bahar ölüyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 24 Kasım Salı ekrana gelecek olan 173. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde Bahar ve Hızır'ın otel odasında birlikte gece geçirmesi herkesi şoke edecek. Hızır ve Bahar'ın ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından sürpriz gelişmeler yaşanacak.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır.

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Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.

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İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır.

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Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.

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Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.

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Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır.

Korkmazlar'In masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.

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İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.

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