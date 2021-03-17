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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. son bölüm final sahnesi! EDHO'da Çakırbeyliler Tuncay'ın mekanını havaya uçurdu!

17.03.2021 02:24 | Son Güncelleme:
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Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde cezaevinden çıkan Hızır Çakırbeyli, İlyas'la birlikte intikam savaşına başladı. Final sahnesinde ise Hızır, Tuncay'ın mekanına giderek karşısına çıktı. Tuncay ise Hızır'dan kendileri için çalışmasını istedi. Ancak Hızır ise Tuncay'a gereken cevabı verdi. Tuncay'ın öldürülme emri verdiği Hızır'ın çıkışıyla birlikte ise İlyas, Tuncay'ın mekanına roketatarlı saldırı yaptı.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 16 Mart Salı akşamı 186. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde cezaevine birlikte girdiği Kimsesiz Doğan'la birlikte tahliye olan Hızır Çakırbeyli ailesine kavuştu. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasla birlikte harekete geçti.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur.

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Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği mücadelede onu dimdik ayakta görmek ister.
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Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.

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Hızır Çakırbeyli ile verdiği mücadelede cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar.

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Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir. İtibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir.

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Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar.

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Demir'in kurduğu oyunu fark eden Behzat Façalı'nın hareketi ise ağır olur.

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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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