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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 91. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 24.02.2018 08:10 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz Salı günü ekrana gelen EDHO son bölümde masaya ihanet eden Ender ile İlker'in cezası kesildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Hızır, Pudra Hakkı'nın kaçırdığı Ceylan için nasıl bir hamle yapacak merak ediliyor. Pudra Hakkı, deposunun bombalanması sonrasında intikam almak için Ceylan'ı kaçırır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölümde Hızır ne yapacak? EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 91. son bölüm izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Salı günü ekrana gelen EDHO son bölümde Hızır, Pudra Hakkı ile Davut'un gizli planı ve Ünal'ın ısrarları karşısında anlaşmaya varır. Fakat diğer yandan mekanını bombalamak için harekete geçer. Şahin Ağa'nın fevri hareketi nedeniyle bombanın konulduğu mekanda tutulması işleri bir nevi karıştırır. Servet'in özel olarak hazırladığı ve patlaması geri alınamayan bombanın patlamasına az bir zaman kalmıştır. Onları oradan kurtarmak için Hızır, beklenmedik bir hamle yapar ve Hakkı'nın boğazına sarılır. Pudra Hakkı, bu yapılanların altında kalmamak için Ceylan'ı kaçırır ve koz olarak kullanmak için elinde tutar. Hızır'ın bunun karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor. Masada oturan Ender'in ölümü sonrasında ihaneti belgenen İlker'in cezası da kesildi. Şimdi gözler bu olaylar sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanına çevrildi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ATV'de salı günleri ekrana gelen ve başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü heyecanla izlendi. EDHO son bölüm final sahnesi sonrasında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Hızır, Ceylan'ı kurtarmak için ne yapacak? Yoksa Pudra Hakkı'nın elinde kurtarmak için nasıl bir hamle yapacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı genellikle pazar günleri yayınlanıyor. EDHO yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölüm fragmanı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz bir kez daha ilgi çekici bir bölümle daha ekrana geldi. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 91. son bölüm kritik gelişmelere sahne oldu. Pudra Hakkı dizinin merkezinde, olayların gelişmesinde itici güç olmaya devam ediyor. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz son bölümde Ender öldü. Ender'in ihanete uğraması masada sorgulandı ve Ender'in son anları masaya izletilerek İlker'in ihaneti ifşa edildi. Tabii masa da bu ihanet cezasız kalmadı. Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde İlker'in cezası kesildi ve böylece masadan iki kişi eksilmiş oldu.

Zehir taciri Pudra Hakkı'nın mekanına bomba koymak üzere yola çıkan Çakırbeyliler, gittikleri yerde Şahin Ağa'nın sürpriziyle karşılaşmışlardır. Servet'in patlaması engellenemez bombasıyla mekanda sıkışıp kalan İlyas, Alparslan ve dostlarının oradan kurtulması için bir mucizeye ihtiyaç vardır. Davut'un, devleti uğruna kendini yok etmesiyle başlayan büyük planının bir parçası olmaya razı gelen Hızır, düşmanıyla uzlaşmaya yanaşmaz. Hızır'ın, dostlarının ölümüne göz yummasını bekleyen Hakkı ise hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalacaktır.

Giderek daha büyük bir sorun haline gelen Puda Hakkı, Ender'i öldürmetsinden sonra Hızır'ı çılgına döndürecek bir hamlede daha bulundu. Ceylan'ı kaçıran Pudra Hakkı, bunu nasıl kullanmayı planlıyor. Hızır, Ceylan'ın kaçırılmasına Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölümde nasıl tepki verecek. Artık bu Pudra Hakkı sorununu kökten çözebilecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. son bölüm izle

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