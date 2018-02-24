Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 91. son bölüm izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Salı günü ekrana gelen EDHO son bölümde Hızır, Pudra Hakkı ile Davut'un gizli planı ve Ünal'ın ısrarları karşısında anlaşmaya varır. Fakat diğer yandan mekanını bombalamak için harekete geçer. Şahin Ağa'nın fevri hareketi nedeniyle bombanın konulduğu mekanda tutulması işleri bir nevi karıştırır. Servet'in özel olarak hazırladığı ve patlaması geri alınamayan bombanın patlamasına az bir zaman kalmıştır. Onları oradan kurtarmak için Hızır, beklenmedik bir hamle yapar ve Hakkı'nın boğazına sarılır. Pudra Hakkı, bu yapılanların altında kalmamak için Ceylan'ı kaçırır ve koz olarak kullanmak için elinde tutar. Hızır'ın bunun karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor. Masada oturan Ender'in ölümü sonrasında ihaneti belgenen İlker'in cezası da kesildi. Şimdi gözler bu olaylar sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanına çevrildi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ATV'de salı günleri ekrana gelen ve başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü heyecanla izlendi. EDHO son bölüm final sahnesi sonrasında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Hızır, Ceylan'ı kurtarmak için ne yapacak? Yoksa Pudra Hakkı'nın elinde kurtarmak için nasıl bir hamle yapacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı genellikle pazar günleri yayınlanıyor. EDHO yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.