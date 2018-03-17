Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle!)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. yeni bölüm fragmanı, EDHO hayranları tarafından merakla bekleniyor. Salı günleri atv'de ekrana gelen, Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleyicileri ekran başına kilitledi. Selda ve Candan'ın özel olarak yetiştirilmiş kiralık katil olması ve Hızır ile Ceylan'ın peşlerine düşmesi heyecanla izlendi. Fakat Hızır, Güneş'in peşindedir. Ona ulaşmak için yaptıkları plan işe yarar. İstihbaratçı Hasan, Hızır, Ünal ve Davut'un yaptığı tuzağa düşer. Hızır'ı sorgulamak için alan Hasan, Davut'u karşısında görünce şok olur. Şimdi hesap verme, soruları cevaplama zamanı Hasan'dadır. Bu sahne ile sona eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. bölüm ertesinde izleyiciler, yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecanlı ve aksiyon sahneleriyle geçen son bölümü soluksuz izlendi. Sonuna kadar merak ettiren sahneleriyle EDHO son bölümde Ceylan ve Hızır, özel yetiştirilmiş kiralık katil çıkan Selda ve Candan tehlikesi yaşarlar. Fakat hazırlık olan Hızır ve Ceylan, ikiliyi ele geçirir. Ceylan ile Candan arasında geçen kapışma sonrasında Candan ölür. Fakat Hızır, sorgulamak için Selda'yı canlı ele geçirir. Selda son kozunu oynar ve hamile olduğunu söyler hayatta kalmak için. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final sahnesinde ise Hızır, Güneş'i ele geçirmek için Hasan'a tuzak kurarlar. Davut'un ortaya çıkması ile yakalanan Hasan, sorgulamasında nasıl bilgiler verecek? Güneş'in yerini söylecek mi? Dizinin yeni bölüm fragmanı Pazar günleri yayınlanıyor. Aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. yeni bölüm fragmanı
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. bölümü Salı akşamı ekrana geldi. Usta oyuncu Ahmet Somers'in canlandırdığı, Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı Hasan Bey son bölüme damgasını vurdu. Dizinin son bölümünde Kimsesi Yaşar, Hakkı'yı yakaladı. Yaşar Hakkı'yı öldürmek üzereyken araya giren Ceylan olaya müdahale etti ve Hakkı'yı ölümden kurtardı. Ceylan, Hakkı'nın muhbiri olduğunu Yaşar'a açıkladı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın finalinde ise Hızır Çakırbeyli ve Ceylan, Hasan'ın eline düştü. Hızır'ı sorgu koltuğundan kurtaran ise Davut oldu. Final sahnesinde ise işler tersine döndü ve bu defa Hasan Hızır'ın eline geçti. Final sahnesinde ise bu defa sorgulanan isim Hasan oldu.
Herkesi ölümle burun buruna getiren büyük planda sona yaklaşılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey zamanlamadır. Çakırbeyli Ailesi’nin içine yerleştirilmiş düşmanlar tek tek kendini açık etmeye başlamış, Yalçın’ın ele geçirilmesiyle de önemli bilgilere ulaşılmıştır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle
Kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ramak kaldığını fark eden Hasan, içerideki adamlarına harekete geçme emrini verir. Hızır ise tehlikenin farkındadır, Ünal Kaplan ve Ceylan’ı dikkatli hareket etmesi uyarır. Hızır’ın göz ardı etmemesi gereken asıl şey ise şimdiye kadar gücünü küçümsediği Selda ve Candan’ın özel yetiştirilmiş tetikçiler olmasıdır.
"Bence hayatta kalmak istiyorsan, o belindeki silaha davranma!" #edho pic.twitter.com/vfhp0SZguP— atv (@atvcomtr) 13 Mart 2018
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'A YENİ OYUNCU
Büşra Cebe, Fark Film Yapım / Raci Şaşmaz’ın yapımcılığını üstlendiği, Onur Tan’ın yönetmenliğini yaptığı, Atv’nin sevilen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kimliksiz bir ajanı canlandırıyor.
Reytinglerde büyük başarı yakalayan diziye dahil olmaktan çok mutlu olduğunu belirten oyuncu, “Mükemmel bir kadro ile çalışma fırsatı yakaladım. Böylesine güzel bir bütünün parçası olmaktan inanılmaz mutlu ve gururluyum. Siz gerekenleri yaparsanız başarı mutlaka yolunuza açılan bir kapı olacaktır” dedi.
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