Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle!)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. yeni bölüm fragmanı, EDHO hayranları tarafından merakla bekleniyor. Salı günleri atv'de ekrana gelen, Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleyicileri ekran başına kilitledi. Selda ve Candan'ın özel olarak yetiştirilmiş kiralık katil olması ve Hızır ile Ceylan'ın peşlerine düşmesi heyecanla izlendi. Fakat Hızır, Güneş'in peşindedir. Ona ulaşmak için yaptıkları plan işe yarar. İstihbaratçı Hasan, Hızır, Ünal ve Davut'un yaptığı tuzağa düşer. Hızır'ı sorgulamak için alan Hasan, Davut'u karşısında görünce şok olur. Şimdi hesap verme, soruları cevaplama zamanı Hasan'dadır. Bu sahne ile sona eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. bölüm ertesinde izleyiciler, yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 95. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecanlı ve aksiyon sahneleriyle geçen son bölümü soluksuz izlendi. Sonuna kadar merak ettiren sahneleriyle EDHO son bölümde Ceylan ve Hızır, özel yetiştirilmiş kiralık katil çıkan Selda ve Candan tehlikesi yaşarlar. Fakat hazırlık olan Hızır ve Ceylan, ikiliyi ele geçirir. Ceylan ile Candan arasında geçen kapışma sonrasında Candan ölür. Fakat Hızır, sorgulamak için Selda'yı canlı ele geçirir. Selda son kozunu oynar ve hamile olduğunu söyler hayatta kalmak için. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final sahnesinde ise Hızır, Güneş'i ele geçirmek için Hasan'a tuzak kurarlar. Davut'un ortaya çıkması ile yakalanan Hasan, sorgulamasında nasıl bilgiler verecek? Güneş'in yerini söylecek mi? Dizinin yeni bölüm fragmanı Pazar günleri yayınlanıyor. Aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.