Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Atv'nin izlenme rekorları kıran, Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı akşamları ekrana geliyor. Geçen salı günü oynayan EDHO son bölümde Meryem, hastalığına rağmen doğum kararı almış ve bunu da Hızır'dan saklamıştı. Fakat Hızır, Hasan'ın öldürülmesi sonrasında Alparslan'ın bir işler çevirdiğinden şüphelenip peşine düşer. Hastaneye kadar onu takip eden Hızır, Meryem'in sakladığı gerçeği öğrendi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü bu sahne ile sona ermiş ve yeni bölümde Hızır ne yapacak merak edilmeye başlanmıştı. Bu yüzden yeni bölüm öncesi 98. bölüm fragmanı ile belki bir ipucu yakalanır diyerek beklemeye başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Genellikle pazar günleri yayınlanan fragmanı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Fragman çıktığı zaman haberimizi güncelleyerek sizinle paylaşacağız.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. yeni bölüm fragmanı için tıklayınız