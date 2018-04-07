Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Atv'nin izlenme rekorları kıran, Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı akşamları ekrana geliyor. Geçen salı günü oynayan EDHO son bölümde Meryem, hastalığına rağmen doğum kararı almış ve bunu da Hızır'dan saklamıştı. Fakat Hızır, Hasan'ın öldürülmesi sonrasında Alparslan'ın bir işler çevirdiğinden şüphelenip peşine düşer. Hastaneye kadar onu takip eden Hızır, Meryem'in sakladığı gerçeği öğrendi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü bu sahne ile sona ermiş ve yeni bölümde Hızır ne yapacak merak edilmeye başlanmıştı. Bu yüzden yeni bölüm öncesi 98. bölüm fragmanı ile belki bir ipucu yakalanır diyerek beklemeye başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Genellikle pazar günleri yayınlanan fragmanı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Fragman çıktığı zaman haberimizi güncelleyerek sizinle paylaşacağız.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. yeni bölüm fragmanı için tıklayınız
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçen bölümünde canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı olmuştur. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşerler. Tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermekte geç kalmaz.
Hasan vuruluyor! #edho— atv (@atvcomtr) 3 Nisan 2018
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. bölümde Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçerler. Selda, Meryem'in hastaneye geldiği zaman uygun vakiti beklemektedir. Yalnız olduğunu görünce Meryem'in karşısına çıkar. Ceylan'ın son anda kapıdan Selda'nın sesini duyması sonrasında harekete geçer. Ve ondan önce davranarak Selda'yı öldürür.
Ceylan, Meryem'in hayatını kurtardı! #edho pic.twitter.com/0FcnhlLryZ— atv (@atvcomtr) 3 Nisan 2018
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmesi ise an meselesidir. Alparslan'ın şüpheli bir şekilde yanından ayrılması sonrasında Hızır, onu takip etmeye başlar. Ve Meryem'in hastalığını öğrenir.
"Her şeyi öğrendim!" #edho pic.twitter.com/aEDRK3jMj3— atv (@atvcomtr) 3 Nisan 2018
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