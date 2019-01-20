Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dört yeni oyuncu! İşte EDHO 122. yeni bölüm fragmanı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 3 haftalık aradan sonra önümüzdeki hafta 122. bölümüyle seyirciyle buluşacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 122. bölümden itibaren yeni oyuncular da katılıyor.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Sabina Toziya'nın paylaştığı EDHO'ya yeni bölümlerde Façalı Ailesi katılıyor. Projenin tansiyonunu iyice artıracak olan Façalı Ailesi'nin fertlerini ise son olarak 'Müslüm' filmindeki performansıyla beğeni toplayan Turgut Tunçalp, Netflix'te yayınlanan 'Börü' dizisi sayesinde ünü yurtdışına da taşan Emir Benderlioğlu ve 'Şahin Tepesi' dizisiyle dikkatleri üzerine çeken İlhan Şen canlandırıyor.

Öte yandan Çakırbeyli Ailesi'ne ise Gözde Okur katıldı. 'Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisiyle akıllarda yer eden Okur, şu günlerde bir yandan da 'Herkesin Bildiği Sırlar' adlı tiyatro oyununa hazırlanıyor.





