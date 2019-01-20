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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dört yeni oyuncu! İşte EDHO 122. yeni bölüm fragmanı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 20.01.2019 20:36 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dört yeni isim birden katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 122. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 3 haftalık aradan sonra önümüzdeki hafta 122. bölümüyle seyirciyle buluşacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 122. bölümden itibaren yeni oyuncular da katılıyor.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Sabina Toziya'nın paylaştığı EDHO'ya yeni bölümlerde Façalı Ailesi katılıyor. Projenin tansiyonunu iyice artıracak olan Façalı Ailesi'nin fertlerini ise son olarak 'Müslüm' filmindeki performansıyla beğeni toplayan Turgut Tunçalp, Netflix'te yayınlanan 'Börü' dizisi sayesinde ünü yurtdışına da taşan Emir Benderlioğlu ve 'Şahin Tepesi' dizisiyle dikkatleri üzerine çeken İlhan Şen canlandırıyor.

Öte yandan Çakırbeyli Ailesi'ne ise Gözde Okur katıldı. 'Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisiyle akıllarda yer eden Okur, şu günlerde bir yandan da 'Herkesin Bildiği Sırlar' adlı tiyatro oyununa hazırlanıyor.

edho

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. Bölüm Fragmanı EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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