Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Ömür Façalı'yı kim oynuyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 4. sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosuna son olarak Façalı ailesi katılmıştı. Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu ve İlhan Şen'in hayat verdiği aile fertlerine son olarak yeni bir isim daha katıldı.
Güzel oyuncu Ceren Benderlioğlu "Eşkıya Dünyaya Hükümdar"ın kadrosuna Façalıların kızkardeşi rolüyle dahil oldu.
Aynı zamanda Emir Benderlioğlu'yla mutlu giden evliliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Ceren Benderlioğlu dizide Ömür Façalı rolüne hayat verecek.
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