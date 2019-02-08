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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Ömür Façalı'yı kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 08.02.2019 20:48 | Son Güncelleme

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni bir oyuncu daha katılıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Ömür Façalı'yı kim oynuyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 4. sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosuna son olarak Façalı ailesi katılmıştı. Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu ve İlhan Şen'in hayat verdiği aile fertlerine son olarak yeni bir isim daha katıldı.

Güzel oyuncu Ceren Benderlioğlu "Eşkıya Dünyaya Hükümdar"ın kadrosuna Façalıların kızkardeşi rolüyle dahil oldu.

Aynı zamanda Emir Benderlioğlu'yla mutlu giden evliliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Ceren Benderlioğlu dizide Ömür Façalı rolüne hayat verecek.

Ceren Benderlioğlu 2


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