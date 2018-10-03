Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Hızır'ın yeni düşmanı Muzi damga vurdu! EDHO'da Muzi kimdir?

90'lı yıllarda yayınlanan Yılan Hikayesi'nde Kürşat rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tunca Aydoğan, EDHO'da Hızır'ın yeni düşmanı Muzi rolünü canlandırmaya başladı. Geçen bölüm finalinde adamı Devran'ın öldürülmesinin ardından ortaya çıkan Muzi, Alpaslan'a yolda tuzak kurarak öldürmeye çalıştı. Muzi ayrıca Hızır ve İlyas'ı da pusu kurdurdu. Ancak Hızır, İlyas ve Alpaslan bu tuzaklardan kurtulmayı başardı. Arkasında yabancı güçlerin bulunduğu Muzi, Hızır Çakırbeyli'yle yemekte buluştu. Hızır'la anlaşmak isteyen Muzi, 'Bunlar uyarı ateşeydi. İstesem sizi öldürürdüm' dedi. Hızır ise 'Ben anlaştığım insanlarla dost olurum. Ama anlaşamadığım insanlarla birbirimizi öldürmek için zaman tanırım. Sen benim anlaşabileceğim biri değilsin. O yüzden sen ve ben çatışabiliriz' sözleriyle meydan okudu.

İLYAS OTELDE KÖTÜ YAKALANDI!

Hızır, annesine ve evdeki herkese İlyas’ın otelinden uzak durmalarını söyler. İşe yerleştirdikleri adamlar hiç bir işe yaramazlar. Hızır’ın öldürdüğü Devran MOSSAD’ın adamıdır. Mossad’ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. İzzet, Fuat’a Muzi’nin MOSSAD’ın hedefine Hızır’ın yerine yeğeni Alparslan’ı koymasını söylemesini ister. Alparslan babasının eski arkadaşı ile yeniden buluşur. Gizli istihbarattan olan bu kişi, Mossad’ın radarına girdiklerini ve Çakırbeylilerden birini öldüreceklerini söyler. Alparslan’ın yaşaması Hızır’ın yaşamasından daha önemlidir. Bu arada Alparslan babasının eski arkadaşından Hızır’ın adamlarından birinin onlara çalışan biri olduğunu öğrenir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 109. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. Hızır'ın bu hamlesini doğru bulmayan Ünal ve Davut, sokakların savaş alanına döneceğinden endişe duyarlar. Alparslan ile görüşen gizli istihbarat da Çakırbeylilerin Mossad'ın radarına girdiğini söyleyerek bu endişelerin yerinde olduğunu kanıtlar. Nitekim uyarılarda bulunan herkes haklı çıkar. Muzi yüzünü gösterir göstermez, Çakırbeylilerin koruyucusu olan Alparslan'ı hedefe koyar. İzzet de Hızır'ın dostlarını, yeni ortaklıklar sunarak yanına çekmeye çalışmaktadır. İlk sapakta Tufan'ın dostlarını satacağını düşünen Tipi, olası düşmanlıkları bir an önce engelleme taraftarıdır. Her ne kadar bu fikrini dile getirse de Hızır onu ciddiye almaz. Diğer tarafta Muzi ile anlaşmak üzere masaya oturan Tufan'ın ise Tipi'nin bilmediği planları vardır.

