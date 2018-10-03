MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Hızır'ın yeni düşmanı Muzi damga vurdu! EDHO'da Muzi kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 03.10.2018 01:24 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2 Ekim Salı yayınlanan 109. yeni bölümüne Muzi damga vurdu. Yılan Hikayesi dizisinin kötü adamı Kürşat rolüyle tanınan Tunca Aydoğan, yıllar sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Muzi rolüyle ekrana döndü. EDHO'da Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı olan Muzi, adamı Devran'ın öldürülmesinin ardından Alpaslan, Hızır ve İlyas'ı tuzak kurarak öldürmeye çalıştı. EDHO'nun son bölümünde Hızır ile Mossad'ın taşeronu Muzi arasında yüzleşme yaşandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Hızır'ın yeni düşmanı Muzi damga vurdu! EDHO'da Muzi kimdir?

Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toyza, Kenan Çoban, Turgay Tanülkü, Yalçın Hafızoğlu, Haydar Şişman, Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Dalyan'ın başrollerde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 109. bölümde Tunca Aydoğan da katıldı.

90'lı yıllarda yayınlanan Yılan Hikayesi'nde Kürşat rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tunca Aydoğan, EDHO'da Hızır'ın yeni düşmanı Muzi rolünü canlandırmaya başladı. Geçen bölüm finalinde adamı Devran'ın öldürülmesinin ardından ortaya çıkan Muzi, Alpaslan'a yolda tuzak kurarak öldürmeye çalıştı. Muzi ayrıca Hızır ve İlyas'ı da pusu kurdurdu. Ancak Hızır, İlyas ve Alpaslan bu tuzaklardan kurtulmayı başardı. Arkasında yabancı güçlerin bulunduğu Muzi, Hızır Çakırbeyli'yle yemekte buluştu. Hızır'la anlaşmak isteyen Muzi, 'Bunlar uyarı ateşeydi. İstesem sizi öldürürdüm' dedi. Hızır ise 'Ben anlaştığım insanlarla dost olurum. Ama anlaşamadığım insanlarla birbirimizi öldürmek için zaman tanırım. Sen benim anlaşabileceğim biri değilsin. O yüzden sen ve ben çatışabiliriz' sözleriyle meydan okudu.

İLYAS OTELDE KÖTÜ YAKALANDI!
Hızır, annesine ve evdeki herkese İlyas’ın otelinden uzak durmalarını söyler. İşe yerleştirdikleri adamlar hiç bir işe yaramazlar. Hızır’ın öldürdüğü Devran MOSSAD’ın adamıdır. Mossad’ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. İzzet, Fuat’a Muzi’nin MOSSAD’ın hedefine Hızır’ın yerine yeğeni Alparslan’ı koymasını söylemesini ister. Alparslan babasının eski arkadaşı ile yeniden buluşur. Gizli istihbarattan olan bu kişi, Mossad’ın radarına girdiklerini ve Çakırbeylilerden birini öldüreceklerini söyler. Alparslan’ın yaşaması Hızır’ın yaşamasından daha önemlidir. Bu arada Alparslan babasının eski arkadaşından Hızır’ın adamlarından birinin onlara çalışan biri olduğunu öğrenir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 109. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. Hızır'ın bu hamlesini doğru bulmayan Ünal ve Davut, sokakların savaş alanına döneceğinden endişe duyarlar. Alparslan ile görüşen gizli istihbarat da Çakırbeylilerin Mossad'ın radarına girdiğini söyleyerek bu endişelerin yerinde olduğunu kanıtlar. Nitekim uyarılarda bulunan herkes haklı çıkar. Muzi yüzünü gösterir göstermez, Çakırbeylilerin koruyucusu olan Alparslan'ı hedefe koyar. İzzet de Hızır'ın dostlarını, yeni ortaklıklar sunarak yanına çekmeye çalışmaktadır. İlk sapakta Tufan'ın dostlarını satacağını düşünen Tipi, olası düşmanlıkları bir an önce engelleme taraftarıdır. Her ne kadar bu fikrini dile getirse de Hızır onu ciddiye almaz. Diğer tarafta Muzi ile anlaşmak üzere masaya oturan Tufan'ın ise Tipi'nin bilmediği planları vardır.

PARTNERYozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayımYozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım
Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim ve Serhan yemekte kapıştı! Ufak Tefek Cinayetler 36. bölümden ilk fragmanUfak Tefek Cinayetler'de Kerim ve Serhan yemekte kapıştı! Ufak Tefek Cinayetler 36. bölümden ilk fragman
Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun dizisi Çarpışma'ya yeni oyuncuKıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun dizisi Çarpışma'ya yeni oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz muzi edho muzi kim edho

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede

Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

İlginizi Çekebilir

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gülperi dizisi 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gülperi yeniden hapse mi giriyor?

Gülperi dizisi 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gülperi yeniden hapse mi giriyor?

Bizim Hikaye 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Barış ve Filiz arasında sürpriz gelişme

Bizim Hikaye 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Barış ve Filiz arasında sürpriz gelişme

Kadın dizisi 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'a doktorundan şok haber

Kadın dizisi 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'a doktorundan şok haber

Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim ve Serhan yemekte kapıştı! Ufak Tefek Cinayetler 36. bölümden ilk fragman

Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim ve Serhan yemekte kapıştı! Ufak Tefek Cinayetler 36. bölümden ilk fragman

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun dizisi Çarpışma'ya yeni oyuncu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun dizisi Çarpışma'ya yeni oyuncu

Kadın dizisine yeni sezonda üç sürpriz oyuncu

Kadın dizisine yeni sezonda üç sürpriz oyuncu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.