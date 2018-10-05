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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu EDHO'ya katıldı

DİZİ HABERLERİ  | 05.10.2018 19:46 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılan Deniz Çakır'ın yerine yeni bir kadın oyuncu diziye katılıyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 109'uncu bölümünde sürpriz bir oyuncu seyirci karşısına çıkacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu EDHO'ya katıldı

ATV'nin Raci Şaşmaz imzalı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dördüncü sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Onur Tan'ın yönettiği dizi reyting başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu sezon Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal'ın da katılımıyla oyuncu kadrosu daha da güçlenen projeye Deniz Çakır'ın ardından hangi kadın oyuncuların katılacağı ise merak konusu olmuştu.

SELİN IŞIK DAHİL OLDU
Son gelen haberlere göre ekibe "Siyah İnci" dizisindeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Selin Işık dahil oldu. Sürpriz bir rolle seyirci karşısına çıkacak olan İzmirli oyuncunun bu sezon birçok projeden de teklif aldığı konuşuluyor.

selin ışık

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