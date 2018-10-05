Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu EDHO'ya katıldı

ATV'nin Raci Şaşmaz imzalı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dördüncü sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Onur Tan'ın yönettiği dizi reyting başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu sezon Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal'ın da katılımıyla oyuncu kadrosu daha da güçlenen projeye Deniz Çakır'ın ardından hangi kadın oyuncuların katılacağı ise merak konusu olmuştu.

SELİN IŞIK DAHİL OLDU

Son gelen haberlere göre ekibe "Siyah İnci" dizisindeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Selin Işık dahil oldu. Sürpriz bir rolle seyirci karşısına çıkacak olan İzmirli oyuncunun bu sezon birçok projeden de teklif aldığı konuşuluyor.





