Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Behzat ve İlyas için şok karar! EHDO 123. son bölüm izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. son bölümüyle 29 Ocak Salı akşamı ekrana geldi. EDHO'da Façalı ve Çakırbeyliler arasında mücadele hem cezaevinde hem de dışarda sürdü. Kardeşinin hayatından endişe eden Hızır, Façalı lakaplı Haşmet ile konuştu. Ancak Façalı İlyas'ın elini öperak özür dilemesini istedi. Hızır Çakırbeyli ise bu teklif karşısında çılgına döndü ve 'Seni kıtır kıtır keserim' dedi. Façalı Haşmet'in kardeşi Behzat ile Hızır'ın kardeşi İlyas cezaevinde kapıştı. Kardeşleri için müdürün yanına giden Hızır ve Façalı'ya ise cezaevi müdürü büyük bir şok yaşattı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır. Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.

