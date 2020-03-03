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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş veda! Boran rolünde Mustafa Üstündağ ayrılıyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 03.03.2020 22:27 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Dizide Hızır Çakırbeyli'nin en yakın adamlarından olan Boran'ı canlandıran Mustafa Üstündağ EDHO'ya veda edecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş veda! Boran rolünde Mustafa Üstündağ ayrılıyor mu?

atv'nin ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezonunda da büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizinin yeni bölümlerinde hayranlarını şaşırtacak bir veda yaşanacak.

EDHO'nun Boran'ı Mustafa Üstündağ ekibe veda edecek. Öte yandan sürükleyici hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyen dizide ayrıca bir sürpriz ayrılığın daha yaşanacağı ve bir kadın oyuncunun ekibe veda edeceği öğrenildi.

boran

Önümüzdeki sezon da devam edecek olan dizinin çekimlerinin bayram öncesi tamamlanması planlanıyor.

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