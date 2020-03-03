Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş veda! Boran rolünde Mustafa Üstündağ ayrılıyor mu?

atv'nin ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezonunda da büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizinin yeni bölümlerinde hayranlarını şaşırtacak bir veda yaşanacak.

EDHO'nun Boran'ı Mustafa Üstündağ ekibe veda edecek. Öte yandan sürükleyici hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyen dizide ayrıca bir sürpriz ayrılığın daha yaşanacağı ve bir kadın oyuncunun ekibe veda edeceği öğrenildi.

Önümüzdeki sezon da devam edecek olan dizinin çekimlerinin bayram öncesi tamamlanması planlanıyor.

