Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hamile olan Meryem'in şoke eden kalp hastalığı

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. bölümüyle 20 Mart Salı akşamı ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, hamile olduğunu öğrenen Meryem, eşi Hızır'a bunu açıkladı. Hızır Çakırbeyli de Meryem'le birlikte ailesine bebek bekledikleri müjdesini verdi.

Ancak Meryem'in rahatsızlanarak doktora gitmesiyle acı bir gerçek ortaya çıktı. Ciddi bir kalp rahatsızlığı bulunan Meryem'in çocuğunu aldırması gerektiği doktor tarafından açıklandı. Meryem'in kalbinin iflas etme eğiliminde olduğunu ve ilerleyen zamanlarda kalp yetmezliği ortaya çıkacağını söyleyen doktorlar, bu hastalığın tedavisinin olmadığını da açıkladı. Meryem duydukları karşısında büyük bir şok yaşarken doktorunun söylediği, 'Şu aşamada ilk yapılacak ilk bebeğin alınması olacak. Hamilelik yaşama ihtimalinizi ortadan kaldıracak' sözleri ise asıl büyük darbeyi vurdu.

MERYEM HAMİLE OLDUĞUNU BÖYLE AÇIKLADI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır ve Ünal Kaplan’ın gizli düşmanları ortaya çıkarmak için başlattıkları mücadelenin sonuna gelinmiş, başta Hasan’ı bitirmek için yapılan operasyon başarılı geçmiştir. Herkesin tek tek sorguya alındığı günün sonunda varılmak istenen nokta, devletin tüm hainlerden temizlenmesidir. Ne var ki Amerikalılar, onlar için çok önemli olan adamlarının alınmasına karşılık vermekte geç kalmaz. Görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğu, abisinin hayatta olduğu gerçeğini öğrenmesiyle ikiye katlanan Ceylan’ın hevesi kursağında kalacaktır. Nihayet gerçek düşmanlarının yüzüne bakma fırsatını yakalayan Hızır da bir dönemin kapanışına sevinemeden, kendini yeni bir hikayenin içinde bulacaktır.