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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da itirafçı olan Ateş, Çakırbeyliler'in sırlarını açıklıyor! EDHO 117. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 25.11.2018 23:34 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 117. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde İlyas Çakırbeyli hain olduğunu anladığı Ateş'i yakaladıktan sonra sorguya alıyor. Ancak istihbarat Ateş'i Çakırbeyliler'in elinden alıyor. Ateş ise şartlarda anlaştıkları takdirde itirafçı olacağını açıklıyor. Ateş Çakırbeyliler'in para ambarlarını, silah depolarını ve cesetlerin yerlerini bildiğini söylüyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölüm fragmanı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da itirafçı olan Ateş, Çakırbeyliler'in sırlarını açıklıyor! EDHO 117. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 27 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 117. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde Ateş Çakırbeyliler'in başına daha büyük dertler açmaya hazırlanıyor. Aralarındaki hainin Ateş olduğunu anlayan İlyas, Ateş'i kaçmak üzereyken yakaladı. İlyas Ateş'i yakaladıktan sonra sorguya çeker. Bu sırada Tipi yaşadıklarının etkisiyle onu döver. İstihbarat ise Ateş'i Çakırbeyliler'in elinden alıyor. Ünal ve Hızır, Ateş'in kurtulmak için kendileriyle ilgili bildiklerini açıklamasından endişe ediyor. Ateş ise sorgusunda şartlarda anlaştıkları takdirde itirafçı olacağını, para ambarları, silah depoları ve cesetlerin gömüldüğü yerleri bildiğini söylüyor.

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Hainin Ateş olduğu ise sonunda ortaya çıktı. Alpaslan Ateş gerçeğini öğrenmeyi başardı. Bu arada İlyas Tipi'yi öldürüp öldürmemek arasında kararsız kalır. Hızır, Ateş'in hain olduğunu söyleyen Alparslan'a bunu nasıl öğrendiğini soruyor. Hızır, İlyas Ateş'in peşindeyken boş durmadı.

Alparslan amcası Hızır’ın yanına gelir. Ateş’in hain olduğundan emin olmak isteyen Hızır, Alparslan’a bunu nasıl öğrendiğini sorar. Ünal da Hızır’a Ateş’in Kıbrıs’taki bağlantısından söz eder. Ateş’in hain olduğunu teyit eder. Hızır da ona aynı soruyu sorar. Ateş’in hain olduğunu nasıl öğrendiğini sorar. Ünal tüm bilgileri Hızır ile paylaşır. Ünal ayrıca, Ateş’in İzzet’in yardımı olmadan bu işleri yapamayacağını da söyler ve İzzet’i bitirmesini ister.

Kılık değiştiren ve yurt dışına kaçmaya çalışan Ateş, Çakırbeyliler'in kurduğu tuzağa düştü. Yol çalışması ve polis kontrolüyle yolu kesen İlyas ve adamları Ateş'i arabasının içinde yakalamayı başardı.

Alparslan, içlerindeki hainin Ateş olduğunu herkesten önce öğrenmiştir. İlyas ise bu gerçeği bilmediğinden telafisi imkansız bir hatanın eşiğindedir. İhanetin en büyüğünü yaşayan Tipi, dostunun elinden ölümünü beklerken diğer tarafta ablası Emine'nin de canı tehlikededir. Yaşadığı acıların sorumlusunun Ateş olduğunu öğrenen Emine'nin, bu gerçekle yüzleşmesi kolay olmaz. İsminin açığa çıktığını öğrenen Ateş ise yarım kalan işlerini tamamladıktan sonra ortadan kaybolmayı planlamaktadır. İlyas, Tipi'ye yaptıklarından ötürü daha da öfkeli biçimde Ateş'i yakalamakla ilgilenirken Hızır da eli kolu bağlı oturamaz. Her ne kadar işlerini İlyas'a devretmiş olsa da Ateş yerine Tipi'nin hedef gösterilmiş olmasına kayıtsız kalamayacaktır. Herkesin tek bir amaç etrafında birleşmesi de Alparslan ve İlyas'ın tekrar birlikte hareket etmesine vesile olacaktır.

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