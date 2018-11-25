Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da itirafçı olan Ateş, Çakırbeyliler'in sırlarını açıklıyor! EDHO 117. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 27 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 117. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde Ateş Çakırbeyliler'in başına daha büyük dertler açmaya hazırlanıyor. Aralarındaki hainin Ateş olduğunu anlayan İlyas, Ateş'i kaçmak üzereyken yakaladı. İlyas Ateş'i yakaladıktan sonra sorguya çeker. Bu sırada Tipi yaşadıklarının etkisiyle onu döver. İstihbarat ise Ateş'i Çakırbeyliler'in elinden alıyor. Ünal ve Hızır, Ateş'in kurtulmak için kendileriyle ilgili bildiklerini açıklamasından endişe ediyor. Ateş ise sorgusunda şartlarda anlaştıkları takdirde itirafçı olacağını, para ambarları, silah depoları ve cesetlerin gömüldüğü yerleri bildiğini söylüyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hainin Ateş olduğu ise sonunda ortaya çıktı. Alpaslan Ateş gerçeğini öğrenmeyi başardı. Bu arada İlyas Tipi'yi öldürüp öldürmemek arasında kararsız kalır. Hızır, Ateş'in hain olduğunu söyleyen Alparslan'a bunu nasıl öğrendiğini soruyor. Hızır, İlyas Ateş'in peşindeyken boş durmadı.