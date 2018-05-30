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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kudret yakayı ele verdi! Hızır Kudret'i öldürecek mi?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 30.05.2018 00:49 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 29 Mayıs Salı yayınlanan 105. bölümünde, Meryem Derya'yı Kudret'in elinden kurtarmayı başardı. Son sahnede ise Tipi'yi de ölümcül planına alet etmek isteyen Kudret kazdığı kuyuya düştü. Sezon finali yaklaşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi'yi yattığı hastanede ziyaret eden Kudret tam planını uygulamak üzereyken yakalandı. Hızır'ın adamları Kudret'i Tipi'nin odasında bekliyordu. Artık Hızır'ın eline düşen Kudret de ölecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kudret yakayı ele verdi! Hızır Kudret'i öldürecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, intikam arzusuyla hareket eden Kudret, Cia'in desteğini arkasına almış olmanın vermiş olduğu özgüvenle babasını dahi öldürebilecek bir caniye dönüştü. Ağına ikinci kez düşürdüğü Derya'nın peşinden, bu kez kurulan tuzağa tanık olan Meryem'in de canı tehlikeye girer. Meryem Kudret'in Meryem'i tuttuğu eve geldi. Silahla ateş ederek Kudret'i yaralayan Meryem Derya'yı kurtarmayı başardı.

Çakırbeyliler ile birlikte Yaşar'ın da bir numaralı belası haline gelen Sam’in oyuncağını bulup yok etmeden, başa gelebilecek yeni belalara engel olmak mümkün değildir. Derya'yı düştüğü tuzaktan kurtarabilmekten başka bir isteği olmayan Yaşar'ın en büyük adağı, silahını gömüp sevdiğiyle birlikte sıfırdan bir hayat kurmak olacaktır. Tanık olduğu bunca şeyden sonra Hızır ile boşanmakla ilgili kararından dönmesi beklenen Meryem ise geri adım atmayarak herkesi şaşırtır.

Dostuyla düşmanıyla üyelerinin teker teker eksildiği masa, yeni bir yol çizme kararı almadan önce son kez güvenmedikleri liderleri Ünal'ı karşılarına alır. Bir güven testine dönüşen toplantıda Hızır, arkasından ölümünü planladığını bildiği Ünal Kaplan ile ilgili nihai kararı verecektir. Bu esnada yakın geçmişinden bihaber olan Tipi'nin de Kudret’in ölümcül planları arasında olabileceğini kimse tahmin edemez.

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