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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da o isim de öldürüldü! Yaşar'ın intikamı acı oldu

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 02.05.2018 01:50 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. bölümde bir ayrılık daha yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, köşeye sıkışan Reşit, Derya'yı rehin aldı. Hızır Çakırbeyli, Derya'ya bir şey olmaması için eli kolu bağlı beklerken, Yaşar'dan sürpriz bir hamle geldi. Arkadan sessizce yaklaşan Yaşar, 'Derya'yı hak etmediğim doğrudur' diyerek Reşit'i kafasından vurarak öldürdü. Böylece EDHO'ya 98. bölümde katılan usta oyuncu Seda Yıldız diziye veda etmiş oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da o isim de öldürüldü! Yaşar'ın intikamı acı oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 1 Mayıs Salı akşamı yayınlanan 101. bölümünde, büyük bir tuzağın içine düşen Hızır Çakırbeyli ve Fikret silahlı saldırının ortasında kaldı. Ölümle burun buruna gelen Hızır, adamlarıyla birlikte çatışmaya girerek bu tuzaktan kurtulmayı başardı.

Dizide Hızır Çakırbeyli Reşit'e karşı harekete geçti. Yaşar kendisine yapılan saldırıda yaralandı ancak kurtulmayı başardı. Final sahnesinde ise, çaresizlik içinde kalan Reşit, Derya'yı rehin aldı. Hızır ve adamları tarafından etrafı sarılan Reşit'i ise Yaşar kafasından vurarak öldürdü ve Derya'yı kurtarmayı başardı. Diziye geçtiğimiz bölümlerde katılan Seda Yıldız, canlandırdığı Reşit karakterinin ölmesiyle diziye veda etti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Duyduklarının ardını arkasını soruşturmadan soluğu galeride alan Şahin Ağa, istemeden Reşit'in oyununa alet olmuş, Çakırbeyliler ve dostlarının tuzağa düşmesine sebebiyet vermiştir. Bir kez daha düşman namlusunun ucunda kalan Hızır'ın artık ihtiyacı olan tek şey bir mucizedir. Diğer tarafta Fikret pusuya düşmüştür. Tek hamleyle herkesi bitirmeyi amaçlayan Reşit'in planı tıkır tıkır işlerken Fikret'in düştüğü pusudan sağ kurtulması çok zordur. Tüm dengeleri değiştirmeye yönelik yapılan bu ince hesapların arkasında büyük bir güç olduğu şüpheleri kuvvetlenirken, yaşanan çatışmaların ardından oklar yine Ünal Kaplan'ı işaret edecektir.

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