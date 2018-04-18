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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 18.04.2018 00:53 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 17 Nisan Salı ekrana gelen 99. bölümünde şok bir ayrılık yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm finalinde Pudra Hakkı, masada Tipi tarafından boğularak öldürüldü. EDHO'ya bu sezon başında katılan usta oyuncu Levent Özdilek de diziye veda etti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

ATV'de başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 99. bölümü nefesleri kesti. Masada Hızır Çakırbeyli bir düşmanını daha öldürdü.

Masada ayağa kalkan Tipi Hakkı'ya 'Seni ben öldüreceğim demiştim. Sağolsun Hızır bana bu şansı verdi' dedi. Hakkı'nın 'Hızır masada kimse öldürülmez' sözlerine Hızır ise, 'Sen yokken ölümünü oyladık' sözleriyle karşılık verdi. Diziye yeni sezonda katılan Levent Özdilek'in canlandırdığı Pudra Hakkı'yı Tipi boğarak öldürdü.

Dizinin geçen haftaki bölümünde de yine masada gizemli düşman Güneş de öldürülmüştü.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 99. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kimsesiz Yaşar’ın uzun zaman sonra karşısına çıkan gizli sevdası, dikkatsizce hareket etmesine ve sonucunda Reşit’in ağına düşmesine sebep olmuştur. Hızır Çakırbeyli eski dostuna olanları yeni düşmanına ödetmeye kararlıdır. Olanlardan sonra Reşit’i bir kez daha mekanında ağırlayan Hızır, eski olumlu tavrının aksine artık alenen hasım olduklarını vurgular. Reşit de bu karşılamaya cevaben küçümsediği Çakırbeylilere tehditler yağdırır. Artık sıranın kendilerinde olduğunu bilen Hakkı ise canını kurtarmak için Ekrem’den derhal etkili bir plan yapmasını ister. Eski hasımlarını da unutmayan Hızır kendinden beklendiği gibi masadaki ölümler için hazırlık yapmaktadır. Kural Kuraldır. Masada oturan masada ölecektir.

Kalp doktoru Derya’nın eve gelmesiyle ortaya çıkan durumlar, Çakırbeyli ailesini Meryem’in hasta olduğu gerçeğine de yakınlaştırır. Her yerde gözü kulağı olan Hayriye Ana, Derya’nın kadın doğum uzmanı olmadığını bildiğinden, yakaladığı ipin ucunu düğümü çözene kadar bırakmamaya kararlıdır.

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Levent Özdilek 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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