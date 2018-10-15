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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Alpaslan öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. yeni bölüm fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 15.10.2018 01:09 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 16 Ekim Salı akşamı yayınlanacak olan 111. yeni bölümünde, Hızır ve adamlarını rehin alan Muzi, Alpaslan'ı öldürüyor mu? EDHO yeni bölümde, Muzi Hızır'a karşı yeni bir saldırı başlatıyor. Tipi yoldan geçen bir arabadan açılan ateşle vuruluyor. Son bölümde öldürülen Ziya'dan sonra Tipi de ölüyor mu? İşte EDHO yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Alpaslan öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. yeni bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı nefesleri kesti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Muzi Hızır Çakırbeyli ve adamlarını yakalamış ve silah doğrultmuştu. Geçen bölümde Hakan Meriçliler'in canlandırdığı Ziya karakterini öldüren Muzi yeni bölümde ne yapacak? Muzi'nin silah doğrulttuğu Hızır, 'Üçümüzü de öldür bu iş bitsin' diyor. Silah sesleri arasında Alpaslan'ın yere düştüğü görülen yeni bölüm fragmanında, Muzi yeni bir saldırı başlatıyor. Hızır'ın has adamı Tipi de silahlı saldırıyla vuruluyor. EDHO yeni bölüm fragmanındaki bu sahnelerin ardından 'Tipi ve Alpaslan öldü mü?' sorusu akıllara geldi.

Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toyza, Kenan Çoban, Turgay Tanülkü, Yalçın Hafızoğlu, Haydar Şişman, Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Dalyan'ın başrollerde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 111. yeni bölümüyle 16 Ekim Salı akşamı ATV'de olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, Ateş'in ihaneti ortaya çıkarken, Hızır'ın yeni düşmanı Muzi ise İlyas'a suikast düzenledi. Ünal ise Muzi'den bu savaşı bitirmesini istedi ancak Muzi, Hızır'ın kendisiyle uzlaşması şartını koştu.

EDHO son bölüm final sahnesinde ise Muzi ve Hızır Çakırbeyli arasında hesaplaşma yaşandı. Muzi'ye uzlaşmaya geldiğini söyleyen Hızır'ın tek bir şartı vardı. Hızır, 'Beni satan kim? Bunu söylersen nasıl istersen öyle anlaşırız' dedi. Muzi ise kendisine karşı yapılan planı fark edince, Alpaslan'ı yakaladı. Yapılan bu plandan Ziya'yı sorumlu tutan Muzi, Ziya'yı tek kurşunla öldürdü. Muzi, aynı anda Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'ye silah doğrulttu. Muzi, Hızır'a 'Önce kardeşin mi, yoksa yeğenin mi?' diye sordu.

Parayla ikna edilemeyecek Hızır'ı sevdiklerinin canıyla yola getirmeye çalışan Muzi, hedefine koyduğu Çakırbeylileri bir bir ölümle yüzleştirmeye kararlıdır. Eğer bu yol da işe yaramazsa namlusunu, önünde duran Hızır'a doğrultup yolunu açacak, dostlarıyla ticaretine devam edecektir. İzzet ise Muzi'nin Ateş'le işbirliği içinde yaptığı suikastlardan rahatsızdır. Üzerine bir Çakırbeyli kanı sıçramasındansa uzlaşma yoluna gitmeyi tercih eder; fakat kendi kurallarıyla… Düşmanlık etmeden önce dost elini uzatmayı seçen Hızır'ın eli havada kalırken, İzzet de yeni ortaklıklarıyla ilgili tehditlerden nasibini alacaktır. Alparslan'ın birdenbire ortaya çıkan sevgilisini gerçekçi bulmayan Davut, yeğeninin seçimleriyle ilgili endişe duymaktadır. Bu yüzden şüphelendiği adamla ayarladığı görüşmede kendisine uyarılarda bulunarak, Alparslan'dan uzak durmasını ister. Bu sırada sevgili görümündeki koruma Meltem de Çakırbeylilerin akıllarına getirdikleri fakat dile getiremedikleri şüphenin gerçek olduğunun bilgisini verir. Dostlarından hiçbirine hainliği konduramayan Hızır'ın korktuğu başına gelmiştir. Düşmanlığı ortaya çıktığında herkesi derinden sarsacak olan Ateş'in yeni planları, O'nu dost bilenlerin yakın zamanda yıkımı üzerinedir.

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