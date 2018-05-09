MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 09.05.2018 01:53 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 8 Mayıs Salı ekrana gelen 102. bölümünde herkesi üzen bir ölüm yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Tipi ve adamları yemek yedikleri restoran çıkışında kurşun yağmuruna tutuldu. O sırada Tipi ve büyük aşkı Gönül vuruldu. EDHO'nun final sahnesinde Gönül'ün ölümü dizinin hayranlarını üzdü. Gönül karakterini canlandıran ünlü türkücü Zara da diziye veda etmiş oldu. Saldırıda öldürülen Gönül'le birlikte yerde yatan Tipi de öldü mü?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

ATV'de başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 102. bölümü nefesleri kesti.

GÖNÜL'LE BİRLİKTE TİPİ DE ÖLDÜ MÜ?
Sezon finaline yaklaştıkça her hafta bir karakterin öldürüldüğü dizinin son bölümde yaşanan veda herkesi üzdü. Aşklarıyla diziye damga vuran Tipi ve Gönül, kurulan pusuda kurşunların hedefi oldu. Saldırı sırasında Tipi'nin önüne geçen Gönül ise vurularak öldürüldü. Gönül'le birlikte vurulan Tipi'nin yerde hareketsiz yatması 'Tipi öldü mü' sorusunu akıllara getirdi. Tipi'nin ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Meryem, karnındaki bebeğinden önce Hızır’dan vazgeçecektir.

Reşit belası henüz son bulmuşken, hızla ölüme doğru sürüklendiğinin farkında olan Ekrem derhal harekete geçer. Ünal Kaplan'ı, Hızır'ı yok etmeden, masanın kontrolünü ele geçiremeyeceği konusunda ikna etmeye çalışacaktır. Durmaksızın üstlerine salınan belalar yüzünden bir türlü rahat nefes alamayan Çakırbeyliler, asıl düşmanlarının daha büyük bir planla karşılarına çıkacaklarını bilirler. Reşit'in ellerinden kaçırdıkları yeğeni Kudret'in de bu planlarda maşa olarak kullanılabileceği konusunda haklı çıkacaklardır. Asıl derdi işi değil eşi olan Hızır ise Meryem'in hayatının kurtulabilmesi için kurduğu oyunun sonunu getirmekte kararlıdır. Bu oyun doğrultusunda aldatıldığını düşünen Meryem, karnındaki bebeğinden önce Hızır'dan vazgeçecektir.

20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi
ABD süre verdi: 90 gün içinde...ABD süre verdi: 90 gün içinde...
Adalet Bakanı Gül'den İnce-Demirtaş açıklamasıAdalet Bakanı Gül'den İnce-Demirtaş açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. bölüm EDHO gönül öldü mü eşkıya dünyaya hükümdar olmaz zara edho tipi öldü mü

En Çok Okunan Haberler

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. bölüm fragmanı! Hızır ve Meryem boşanıyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. bölüm fragmanı! Hızır ve Meryem boşanıyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da o isim de öldürüldü! Yaşar'ın intikamı acı oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da o isim de öldürüldü! Yaşar'ın intikamı acı oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. bölümde şok final! Tuzağa düşen Hızır Çakırbeyli vurulacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. bölümde şok final! Tuzağa düşen Hızır Çakırbeyli vurulacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. bölüm fragmanı! Ünal'dan Hızır'a şok tehdit! 'Yaşamaya devam edemezsin'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. bölüm fragmanı! Ünal'dan Hızır'a şok tehdit! 'Yaşamaya devam edemezsin'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. bölüm fragmanı! 'Masamızda oturan masamızda ölür'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. bölüm fragmanı! 'Masamızda oturan masamızda ölür'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.