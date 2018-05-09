Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

ATV'de başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 102. bölümü nefesleri kesti.

GÖNÜL'LE BİRLİKTE TİPİ DE ÖLDÜ MÜ?

Sezon finaline yaklaştıkça her hafta bir karakterin öldürüldüğü dizinin son bölümde yaşanan veda herkesi üzdü. Aşklarıyla diziye damga vuran Tipi ve Gönül, kurulan pusuda kurşunların hedefi oldu. Saldırı sırasında Tipi'nin önüne geçen Gönül ise vurularak öldürüldü. Gönül'le birlikte vurulan Tipi'nin yerde hareketsiz yatması 'Tipi öldü mü' sorusunu akıllara getirdi. Tipi'nin ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem, karnındaki bebeğinden önce Hızır’dan vazgeçecektir.

Reşit belası henüz son bulmuşken, hızla ölüme doğru sürüklendiğinin farkında olan Ekrem derhal harekete geçer. Ünal Kaplan'ı, Hızır'ı yok etmeden, masanın kontrolünü ele geçiremeyeceği konusunda ikna etmeye çalışacaktır. Durmaksızın üstlerine salınan belalar yüzünden bir türlü rahat nefes alamayan Çakırbeyliler, asıl düşmanlarının daha büyük bir planla karşılarına çıkacaklarını bilirler. Reşit'in ellerinden kaçırdıkları yeğeni Kudret'in de bu planlarda maşa olarak kullanılabileceği konusunda haklı çıkacaklardır. Asıl derdi işi değil eşi olan Hızır ise Meryem'in hayatının kurtulabilmesi için kurduğu oyunun sonunu getirmekte kararlıdır. Bu oyun doğrultusunda aldatıldığını düşünen Meryem, karnındaki bebeğinden önce Hızır'dan vazgeçecektir.

