Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Zeki kim? Hızır ve Haşmet'e büyük tehdit! EDHO 126. yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 26 Şubat Salı yayınlanacak 126. yeni bölümünde, Çakırbeyli ve Façalı ailerinin karşısına farklı bir düşman çıkıyor. Zeki, iki kardeşinin öldürüldüğünü söyleyerek Hızır ve Haşmet'in kardeşlerini öldüreceğini tehdidini savuruyor. Zeki, masadaki herkesin kendisine haraç ödeyeceğini, aksi takdirde masadaki herkesi öldüreceğini söylüyor.

Diğer yandan ise İlyas ile Behzat'ın kız kardeşi arasındaki yakınlaşma da dikkat çekiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas'ı cezaevinden kurtaran Ünal Kaplan, Façalılar'ı da masaya oturtarak Çakırbeyliler ile zorunlu bir ortaklık yapmalarını sağladı. EDHO finalinde ise, Façalılar'ın hırsızlık işlerini bırakmadığını ve kendi adlarına başkalarına devrettiğini Hızır ortaya çıkardı.

ÜNAL'DAN FAÇALILAR'A GÖZDAĞI!

Hızır, Façalılar'ın işlerini yapan Nedim'i yakalayarak toplantıya getirdi. Ünal ise kendisine hem rest çeken hem de yalan söyleyen Haşmet ve Behzat'a çok sert bir uyarıda bulundu. Ünal, Haşmet'in adamı Nedim'i sopayla vura vura öldürdü. Ünal'ın 'Bundan sonra bir daha yanlış yaparsanız bunun yerinde kardeşin Behzat olur' sözleri dikkat çekti.