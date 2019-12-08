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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Kimse Bilmez'e flaş transfer! Anıl Kır hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 08.12.2019 19:54 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ercan karakterini canlandıran Anıl Kır, Kimse Bilmez'e transfer oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Kimse Bilmez'e flaş transfer! Anıl Kır hangi rolde oynayacak?

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı, pazar günleri atv’de yayınlanan sevilen dizi Kimse Bilmez, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Birbirinden sürükleyici aksiyon ve dram sahneleriyle adından söz ettiren dizinin oyuncu kadrosuna 25. bölüm itibariyle Anıl Kır dahil oldu. Daha önce “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde “Ercan” karakteriyle 74 bölüm rol alan başarılı oyuncu “Kimse Bilmez” dizisinde “Doktor Ahmet” karakterine hayat verecek.

Aynı zamanda Duygu’nun üniversiteden arkadaşı olan Doktor Ahmet, Pilot’un başını bir hayli ağrıtacak.

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Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren’in yaptığı dizinin Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstleniyor. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı dizide; Zeynep Elçin, Ferdi Kurtuldu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik, Asya Taşkın, Beran Özel, Sevtap Özaltun ve Fatma Karanfil gibi usta isimler yer alıyor.

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