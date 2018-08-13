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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 13.08.2018 14:21 | Son Güncelleme

ATV'nin en sevilen ve en çok izlenen dizilerinden biri olan ve uzun yıllardır devam eden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde sular durulmuyor. Hergün yeni haberler gündeme düşüyor.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

ATV'nin reyting rekorları kıran ve en çok izlenen dizilerinin başında gelen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde son günlerde sular durulmuyor hergün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak dizinin başrol oyuncularından Meryem'e hayat veren Deniz Çakır'ın dizinin kadrosundan çıkarılması ise büyük yankı uyandırdı.

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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni ve sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Dizinin kadrosundan çıkarılan Deniz Çakır ve Olgun Şimşek'in ardından hergün yeni iddialar ortaya atılıyor, izleyicinin ise kafası karışık.

2 KİLİT İSİMLE YOLLARINI AYIRDILAR

Yeni bölümlerde Meryem Çakırbeyli ve Kimsesiz Yaşar karakterleri artık dizide olmayacak. Peki diziden ayrılan 2 kilit ismin yerine kimler gelecek? Yapımcılar yeni oyuncu arayışına çoktan girdi bile.

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Yeni sezonda özellikle Meryem karakterinin eksikliği nasıl giderilecek bilinmiyor fakat kulislerde 4 yeni kadın oyuncunun adı geçiyor.

ADI GEÇEN İSİMLERDEN BİRİ BURCU BİRİCİK

Hatta adı geçen kadınlardan biri de bomba! Burcu Biricik ile yapımcıların yeni sezonda el sıkıştığı ise yeni ve en güçlü iddiaların arasında.

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DENİZ ÇAKIR NEDEN AYRILDI YENİ SEZON TANITIMINDA YOK

Sık sık özel yaşamı ile gündeme gelen Deniz Çakır'ın alkollü görüntülerinin ve sergilediği tutumun bu ayrılığa neden olduğu söyleniyor. Ayrılık kararını alan Raci Şaşmaz'ın yeni sezon için yeni isimlerle görüştüğü gelen bilgiler arasında. Özel yaşamı işinden olmasına neden olan Deniz Çakır'ın Eylül ayında ekrana gelecek yeni sezon tanıtımlarında yer almaması da ayrılığı doğrulamış oldu. Ayrıca Raci Şaşmaz'ın ayrılığa ilişkin özel bir açıklama yapacağı öğrenildi.

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