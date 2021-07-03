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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca Orta Asya’dan paylaştı

03.07.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakırbeyli’si Oktay Kaynarca, tatil için deniz kenarı yerine Türk Cumhuriyetleri’ne rotayı çevirdi. Orta Asya ülkelerinde gezen Oktay Kaynarca, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca Orta Asya’dan paylaştı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde aynı Kurtlar Vadisi’nde olduğu gibi fenomen bir karakteri canlandıran Oktay Kaynarca, yeni sezonda da yollarına devam edecekler. Süleyman Çakır karakterinden sonra, Hızır Çakırbeyli ile yine ekranlarda fırtınalar estiren oyuncu, dizinin sezon finalinden sonra tatile çıkmıştı.

OKTAY KAYNARCA'NIN TATİLİ DEVAM EDİYOR

Orta Asya’da bulunan Türk cumhuriyetlerine bir gezi düzenleyen Kaynarca, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da hayranlarına detaylar sunuyor. Bu gezisini tamamlayan Oktay Kaynarca, 7. sezonuna başlayacakları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çekimleri öncesinde dinlenmeye devam ediyor.

Önce Kazakistan’a ve ardından da Özbekistan’a giden oyuncu Semerkant ziyaretinde yaptığı paylaşım ile de sosyal medyada ilgi gördü. Kaynarca, “Güzel oldu, güzel bir geziydi. Hakikaten görmek istediğimiz yerler de vardı. Oraları dolaştık geldik, güzeldi. Herkesin görmesi gereken yerler. Avrupa şehirlerinden ziyade oraları da gidip, görmek gerekiyor” dedi.

"TÜM DÜNYA TÜRKÜN GÜCÜNE SAYGI DUYSUN"

Oktay Kaynarca, Özbekistan ziyaretinden yaptığı paylaşımda şu sözleri ile de sosyal medyada büyük ilgi gördü:

oktaykaynarca-semerkant-insta

Avrasya’nın her köşesinde kasırga gibi esen, Türk / Moğol kültürü ve Türk / İslam kültürünü inşa etmiş, Bozkırın son göçebe Fatihi Timur’un ve yine tüm dünyanın ilim ve bilim alanında saygıyla andığı, trigonometrinin babası, milâdi takvimin atası, dünyanın ekliptik yörüngesinin hesaplayıcısı, Nasa’nın takım yıldızlara ve aydaki en büyük kratere ismini verdiği torunu 40 yıllık sultan ve bilim adamı, Maveraün Nehir koruyucu ve barışçı hükümdarı Emir Timur torunu Uluğ bey… Hanedena rahmetler olsun, tüm dünya Türk Gücüne, aklına, zekasına , kültür ve ilmine saygı duysun…

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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
niye böyle sert bakıyor bu arkadaş

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