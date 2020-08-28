Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon ne zaman 2020?

ATV ekranlarında yayınlanan ve uzun süredir ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Reyting rekorları kıran dizinin takipçileri Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak yeni sezon sorusuna yanıt arıyor. Son olarak dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman başlıyor ile ilgili sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Peki, Eşkiya ne zaman başlayacak 2020?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2020?

Dizinin başrol oyuncusu ve dizide oldukça başarılı bir performans sergileyen Oktay Kaynarca, EDHO ne zaman başlayacak konusunda izleyenleri bir kez daha heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Oktay Kaynarca yaptığı paylaşımda yüklediği fotoğraf ile beraber Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölüm ne zaman başlıyor sorusuna yanıt olarak “Az kaldı…” notunu ekledi. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak konusunda dizinin yapım ekibi ve kanal tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yayınlandığı kanal olan ATV tarafından yapılacak açıklama sonrası EDHO yeni sezon ne zaman 2020 sorusu cevap bulacak. Oktay Kaynarca’nın paylaşımı sonrasında dizinin takipçileri biraz daha heyecanlanmaya ve meraklanmaya başladı.