Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon ne zaman 2020?

ATV ekranlarında yayınlanan ve uzun süredir ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Reyting rekorları kıran dizinin takipçileri Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak yeni sezon sorusuna yanıt arıyor. Son olarak dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman başlıyor ile ilgili sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Peki, Eşkiya ne zaman başlayacak 2020?
Dizinin başrol oyuncusu ve dizide oldukça başarılı bir performans sergileyen Oktay Kaynarca, EDHO ne zaman başlayacak konusunda izleyenleri bir kez daha heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Oktay Kaynarca yaptığı paylaşımda yüklediği fotoğraf ile beraber Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölüm ne zaman başlıyor sorusuna yanıt olarak “Az kaldı…” notunu ekledi. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak konusunda dizinin yapım ekibi ve kanal tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yayınlandığı kanal olan ATV tarafından yapılacak açıklama sonrası EDHO yeni sezon ne zaman 2020 sorusu cevap bulacak. Oktay Kaynarca’nın paylaşımı sonrasında dizinin takipçileri biraz daha heyecanlanmaya ve meraklanmaya başladı.
İzleyicilerin sorduğu Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölüm ne zaman sorusunun yanı sıra dizinin sezon finali yaptığı bölüm olan 165. bölümde neler olduğu da tekrar hatırlanmaya çalışılıyor. Son bölümde Hızır, dostlarının ihaneti ile masadan gönderilirken Feyyaz da baştan beri işlediği planlarının neticesine ulaştı. Sırada, masa hakimiyetini ele geçirmek için Hızır ve Alparslan’ı öldürmek ve sonrasında da masa üyelerini bitirmek vardı. Plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı olduğu haberi verecek ve haberi bekleyen Feyyaz da kalıcı barış yapma bahanesi ile topladığı masa üyelerinin işini bitirecekti.
Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. İhanete uğradığını düşünen İlyas’ın ise Behzat’a karşı tavrı sert oldu. Dostu kalmadığını düşünerek üzülen İlyas, Ömür’ün de olanları önceden bildiğini öğrenip kimseye güvenemeyeceğini bir defa daha anladı. Haşmet ve Tipi’nin Hızır’a ihanetine razı gelemeyen Emine, rest çekip evden ayrıldı. Yaşanan tüm ayrılıklara en fazla üzülen kişi de tüm amacı sevdiklerini birlikte tutmak olan Hızır oldu. Şimdi dizinin takipçileri Eskiya ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili olarak yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.
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