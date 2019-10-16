Mynet Trend

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları bu defa güldürecek! Aman Reis Duymasın filmi fragmanı yayınlandı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 16.10.2019 02:46 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncuları, 'Aman Reis Duymasın' filmiyle sinemaseverleri karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Sinehane’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan’ın oturduğu ‘Aman Reis Duymasın’ filminin ilk tanıtımı yayınlandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncularının rol aldığı Aman Reis Duymasın filmi, 13 Aralık’ta Türkiye’de sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Ekranların fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın büyük kadrosu, televizyondan sonra ‘Aman Reis Duymasın’ filmiyle sinemaseverleri karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ÇEKİMLER ERDEK'TE YAPILDI
Uzun bir ön hazırlık döneminden sonra filmin çekimleri, İstanbul ve Erdek'de yapıldı. Çekimleri 4 haftada tamamlanan film, büyük bir gizlilikle yürütüldü. Yeraltı dünyasının güçlü isimleri bu kez eğlenceli sahneleriyle hayranlarının olduğu kadar sinemaseverleri de güldürmeye hazır.

amanresi

‘Aman Reis Duymasın’ filminin hikayesi kadar kadrosu da zengin. Filmde Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkareler, Ezgi Esma Kürklü gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
edhonun-basrollerinden-buyuk-su-mXGa

Aman Reis Duymasın 13 Aralık’ta Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak.
edhonun-basrollerinden-buyuk-su-ukKZ

PARTNER Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı! Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı!
Ünlü oyuncuları buluşturan sürpriz dizi! İşte ilk fragmanÜnlü oyuncuları buluşturan sürpriz dizi! İşte ilk fragman
Kayıp film Altın Portakal’daKayıp film Altın Portakal’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aman Reis Duymasın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

En Çok Okunan Trend Haberler

İBB’de 'protokol iptali' tartışması

İBB’de 'protokol iptali' tartışması

İstanbul'da sır ölüm! Kimliği belli oldu

İstanbul'da sır ölüm! Kimliği belli oldu

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Suriyelilere flaş çağrı!

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Suriyelilere flaş çağrı!

İBB Başkanı İmamoğlu müjdeyi duyurdu: Ücretsiz dağıtılacak

İBB Başkanı İmamoğlu müjdeyi duyurdu: Ücretsiz dağıtılacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Ünlü oyuncu Çukur'da! Aliço'nun gizemli babası ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Çukur'da! Aliço'nun gizemli babası ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halit Ergenç ve Aslı Enver Babil dizisinde buluştu! Babil dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Ünlü oyuncuları buluşturan sürpriz dizi! İşte ilk fragman

Muhsin Ertuğrul’un kayıp filmi Türkiye’de ilk kez Altın Portakal’da

Kayıp film Altın Portakal’da

Kaan Müjdeci’nin yeni filmi Iguana Tokyo’dan iki teaser birden geldi

Iguana Tokyo’dan iki teaser birden geldi

Engelsiz Filmler Festivali Ankara’da

Engelsiz Filmler Festivali Ankara’da

İki Oscar ödüllü Jane Fonda gözaltına alındı

İki Oscar ödüllü usta oyuncu gözaltına alındı

İrem Sak’ın 'Malefiz' stili

İrem Sak’ın 'Malefiz' stili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.