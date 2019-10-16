Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları bu defa güldürecek! Aman Reis Duymasın filmi fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncularının rol aldığı Aman Reis Duymasın filmi, 13 Aralık’ta Türkiye’de sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Ekranların fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın büyük kadrosu, televizyondan sonra ‘Aman Reis Duymasın’ filmiyle sinemaseverleri karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ÇEKİMLER ERDEK'TE YAPILDI

Uzun bir ön hazırlık döneminden sonra filmin çekimleri, İstanbul ve Erdek'de yapıldı. Çekimleri 4 haftada tamamlanan film, büyük bir gizlilikle yürütüldü. Yeraltı dünyasının güçlü isimleri bu kez eğlenceli sahneleriyle hayranlarının olduğu kadar sinemaseverleri de güldürmeye hazır.

‘Aman Reis Duymasın’ filminin hikayesi kadar kadrosu da zengin. Filmde Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkareler, Ezgi Esma Kürklü gibi başarılı oyuncular rol alıyor.



Aman Reis Duymasın 13 Aralık’ta Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak.



