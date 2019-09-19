Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman! EDHO ne zaman başlıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde EDHO oyuncu kadrosuna üç yeni isim kattı.
EDHO'nun 140. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla 1 Ekim Salı günü ATV'de olacak.
Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldımer gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak.
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