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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman! EDHO ne zaman başlıyor?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 19.09.2019 21:54 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen yeni sezon 140. bölümden ilk fragman yayınlandı. EDHO'nun yeni bölüm yayın tarihi de belli oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni sezonda hangi oyuncular katıldı. İşte 140. bölümden ilk fragman.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde EDHO oyuncu kadrosuna üç yeni isim kattı.

  1. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil oldu.

EDHO'nun 140. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla 1 Ekim Salı günü ATV'de olacak.

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldımer gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak.

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