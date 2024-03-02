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Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısıydı... Gülengül Arlıel hayatını kaybetti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.03.2024 17:51
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Eşkıya ve Av Mevsimi'nin de aralarında bulunduğu birçok dizi ve filmin yapımcısı, Kansersiz Yaşam Derneği Asbaşkanı Gülengül Soytürk (Arlıel) hayatını kaybetti.

Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısıydı... Gülengül Arlıel hayatını kaybetti

Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin de içinde bulunduğu birçok değerli yapımının yapımcılığını üstlenen Gülengül Arlıel Soytürk, hayata gözlerini yumdu.

Ünlü film yapımcısı Gülengül Arlıel Soytürk’ün ani vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Vefat haberiyle sarsılan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Gülengül Arlıel Soytürk’ün fotoğrafını paylaşarak ona veda ettiler.

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"GÜZEL UYU"

Itır Esen: "Canım Gülengül, acımın tarifi yok. Çok acele ettin gitmek için. Devrin daim olsun..."

ITIR ESEN

Pınar Altuğ Atacan: "Huzurla uyu benim tatlı arkadaşım. Hayatıma kattıkların için teşekkür ederim."

pınar atacan

Mert Fırat: "Canım Gülengül. Zarafetin kelime anlamı oldun her durumda, koşulda. Hayallere ortak, dertlere çare, herkese motivasyon oldun. Gülümseyen güzel gözlerin, ruhumu iyileştiren sesin, hep sırtımdaki elin hiç çıkmayacak hayatımdan. İyi ki tanıdım, iyi ki geçtin hayatımızdan; hepimiz için ne büyük şans. Meleğimiz huzurlu, mutlu, güzel uyu, seni çok seviyorum…"

MERT FIRAT

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vefat yapımcı sosyal medya
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