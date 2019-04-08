Mynet Trend

Eskiyen kemerini çöpe atıyordu ki aklına harika bir fikir geldi!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 08.04.2019 14:19 | Son Güncelleme

Eskiyen eşyaları atmak yerine onları en iyi şekilde değerlendirebileceğinizi biliyor musunuz? İşte Youtube'ta 1 milyon aboneye sahip olan TheSorryGirls'ten ilginç öneri...

Eskiyen kemerini çöpe atıyordu ki aklına harika bir fikir geldi!

Yaz ve kışa geçerken hemen hemen herkes dolabında büyük bir bahar temizliğine koyulur. Eskiyen ya da az giyilenler "verilecekler" kutusuna giderken, yıpranmış aksesuarlar ya da kıyafetler çöpe gider. Fakat eminiz ki bazı eşyaları ne kadar da kullanmayacağınızı bilseniz de vedalaşmak da zorlanıyorsunuz. İşte tam olarak bu nedenden YouTube'ta 1 milyon aboneye sahip olan 'TheSorryGirls' yaratıcı bir fikirle kurtulmak istediğiniz kemerle nasıl raf yapabileceğinizi gösteriyor.

glasyr1 (1)

Yapılışı: Rafımızı oluşturmak için iki adet tahtaya ihtiyacınız var. Pahalı olması ya da yeni alınmış olması gerekmiyor. Kıyıda köşede duran tahtaları da kullanabilirsiniz.

2

Tahtaları ayakkabı boyasıyla boyayın. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Kemerinizin tokasının biraz ilerisinden, hiçbir metal parça kalmayacak şekilde kesin.

3

Şimdi de kemeri dört parçaya ayırın. Hepsinin aynı boyda olması önemli. Tahta üzerinden kemer ile ölçü alın ve burayı işaretleyin.

5

Kemerinizi çakacağınız duvardaki bölgeyi de işaretlemeyi unutmayın. İki ince ve küçük çivi alın ve kemeri tahtaya çakın. Sonra da iki kemeri duvara monte edin.

6

8

İşte bu kadar! Artık el emeği göz nuru ve eskimiş kemerinizi değerlendirerek oluşturduğunuz bir rafınız var!

veggen2

Rusya'dan ilginç tank testi! Mermi yerine bakın ne koydularRusya'dan ilginç tank testi! Mermi yerine bakın ne koydular
Yunuslar insanlara benzer cinsel zevk yaşayabilir!Yunuslar insanlara benzer cinsel zevk yaşayabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kendin yap eski kemerle raf yapımı dekorasyon fikirleri dekorasyon hileleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Rusya'dan akıllara zarar tank testi!

Rusya'dan akıllara zarar tank testi!

Otomotiv devinden Türkiye kararı!

Otomotiv devinden Türkiye kararı!

Başta ne olduğunu anlamadılar! Gerçek yaklaşınca ortaya çıktı

Başta ne olduğunu anlamadılar! Gerçek yaklaşınca ortaya çıktı

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Sosyal medyanın yeni akımı: Triple Dance

Sosyal medyanın yeni akımı: Triple Dance

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunuslar, insanlar gibi cinsel zevk yaşayabilir!

Yunuslar insanlara benzer cinsel zevk yaşayabilir!

Erkekler de ağlar! Gelini ilk kez gördüklerinde bakın nasıl tepki verdiler...

Erkekler de ağlar! Gelini görünce verdiği tepki inanılmaz!

Tükenenin bedeniniz değil ruhunuz olduğunu gösteren 8 işaret!

Bu 8 işaret varsa dikkat!

İştah kapatan bu 16 görsel ile kilo verebilirsiniz!

Sizi yemeğe küstürecek 16 görsel!

Japonya'daki kutu kutu evler!

Klostrofobisi olanlar dikkat! Buralarda yaşayabilir misiniz?

Tayland'ın en ilginç festivalleri!

İlginç festival! Maymunlara ziyafet veriyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.