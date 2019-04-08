Eskiyen kemerini çöpe atıyordu ki aklına harika bir fikir geldi!

Yaz ve kışa geçerken hemen hemen herkes dolabında büyük bir bahar temizliğine koyulur. Eskiyen ya da az giyilenler "verilecekler" kutusuna giderken, yıpranmış aksesuarlar ya da kıyafetler çöpe gider. Fakat eminiz ki bazı eşyaları ne kadar da kullanmayacağınızı bilseniz de vedalaşmak da zorlanıyorsunuz. İşte tam olarak bu nedenden YouTube'ta 1 milyon aboneye sahip olan 'TheSorryGirls' yaratıcı bir fikirle kurtulmak istediğiniz kemerle nasıl raf yapabileceğinizi gösteriyor.

Yapılışı: Rafımızı oluşturmak için iki adet tahtaya ihtiyacınız var. Pahalı olması ya da yeni alınmış olması gerekmiyor. Kıyıda köşede duran tahtaları da kullanabilirsiniz.

Tahtaları ayakkabı boyasıyla boyayın. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Kemerinizin tokasının biraz ilerisinden, hiçbir metal parça kalmayacak şekilde kesin.

Şimdi de kemeri dört parçaya ayırın. Hepsinin aynı boyda olması önemli. Tahta üzerinden kemer ile ölçü alın ve burayı işaretleyin.

Kemerinizi çakacağınız duvardaki bölgeyi de işaretlemeyi unutmayın. İki ince ve küçük çivi alın ve kemeri tahtaya çakın. Sonra da iki kemeri duvara monte edin.

İşte bu kadar! Artık el emeği göz nuru ve eskimiş kemerinizi değerlendirerek oluşturduğunuz bir rafınız var!





