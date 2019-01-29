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Eskort sitesi üzerinden ilişkinin ardından şantaj

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YAŞAM  | 29.01.2019 19:52 | Son Güncelleme

Samsun'da Ü.A., eskort sitesi üzerinden tanışıp birlikte olduğu kadının sevgilisi olduğunu söyleyen Talip K. tarafından şantaja uğradı. Şantaj ve tehditle Ü.A.'dan 2 bin 700 TL alan Talip K., dün Gaziantep'te polis tarafından gözaltına aldı.

İddiaya göre, geçen Temmuz ayında Ü.A., eskort sitesi üzerinden ulaştığı C.C. adlı kadın ile birkaç kez birlikte oldu. Bir süre sonra C.C., Ü.A.'ya, sevgilisinin Samsun'a geldiğini söyleyerek daha fazla görüşemeyeceklerini belirtti. Ardından C.C.'nin sevgilisi olduğunu öne süren Talip K., Ü.A.'yı arayarak para istedi. Tehdit edildiğini öne süren Ü.A., birkaç kez daha kendisini arayan Talip K.'ye 2 bin 700 TL verdi.

Bir süre ortadan kaybolan Talip K., daha sonra Ü.A.'nın kızına ulaşarak şantaj yapmaya devam etti. Bunun üzerine Ü.A., geçen Eylül ayında polise giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, tehdit ve şantaj ihbarında bulunan Ü.A.'nın şikayeti üzerine harekete geçti. Soruşturma başlatan ekipler, 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlarından hakkında daha öncede işlem yapıldığı belirlenen Talip K.'yi dün Gaziantep'te gözaltına aldı. Şüpheli Samsun'a getirildi. Gaziantep'te yaşadıkları belirlenen C.C. ve kadın arkadaşı M.A.'ya 'cebir ve şiddet uygulayarak fuhuş yaptırdığı' öne sürülen Talip K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun eskort şantaj

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