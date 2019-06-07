Mynet Trend

Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince darp etti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 07.06.2019 08:21 | Son Güncelleme

Bursa'da Ertan A. (37), internetten eskort sitesi üzerinden tanışıp, buluştuğu Deniz T.'yi (32), transseksüel olduğunu öğrenince, sokak ortasında dövdü. Ertan A.'ya tepki gösteren çevre sakinleri, polis ve mahalle bekçileri tarafından sakinleştirildi. Gözaltına alınan Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, "Sen sor diye yaptım" yanıtını verdi.

Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince darp etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ertan A. (37), internette, bir eskort sitesi üzerinden Deniz T. isimli kişiyle irtibata geçti. Sosyal medya üzerinden yaklaşık bir haftalık yazışmanın ardından Ertan A., Deniz T.'yi evine davet etti. Ertan A., evinin önünde buluştuğu Deniz T.'nin internette fotoğrafını gördüğü kişi olmadığını fark etti. Transseksüel olduğunu söyleyen Deniz T. ile Ertan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ertan A. kaldırımdaki parke taşını kapıp, Deniz T.'ye vurmaya başladı. Kavgayı gören çevre sakinleri, araya girdi.

640xauto (7)

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Deniz T.'yi bırakıp, kaldırımda sigara yakan Ertan A., kendisine tepki gösteren mahallelinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Deniz T., ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

d8b6590c48a8ddda2f8e8ed5358ca73c

Gelen polis ekipleri, Ertan E.'yi evinde gözaltına aldı. Bu sırada tepkilerini sürdüren çevre sakinlerini, mahalle bekçileri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürülen Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, "Sen sor diye yaptım" cevabını verdi.

Ertan E., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

640xauto (8)

Kaynak: DHA

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı' Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
Müşterileri gasp etti, polisin üzerine pitbull saldıMüşterileri gasp etti, polisin üzerine pitbull saldı
2 iş yerini kurşunladı! Söyledikleri herkesi çıldırttı2 iş yerini kurşunladı! Söyledikleri herkesi çıldırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa eskort sitesi transseksüel

En Çok Okunan Trend Haberler

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

40 yıldır açılamayan kasanın şifresini ilk seferde buldu

40 yıldır açılamayan kasanın şifresini ilk seferde buldu

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

VAR kararı, iki ülkeyi birbirine düşürdü!

VAR kararı, iki ülkeyi birbirine düşürdü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İlginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

İlginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müşterileri gasp etti, polisin üzerine pitbull saldı, tutuklandı

Müşterileri gasp etti, polisin üzerine pitbull saldı

2 iş yerini kurşunladı! Söyledikleri herkesi çıldırttı

2 iş yerini kurşunladı! Söyledikleri herkesi çıldırttı

5 gündür haber alınamıyordu! Acı haber geldi

5 gündür haber alınamıyordu! Acı haber geldi

Tam 1 metre uzunluğunda! Böyle bulundu

Tam 1 metre uzunluğunda! Böyle bulundu

Köyü mesken tuttu! 'İlk olarak cumartesi günü görülmüş'

Köyü mesken tuttu! 'İlk olarak cumartesi günü görülmüş'

Çektiği selfie sonu oldu! Çok acı olay

Çektiği selfie sonu oldu! Çok acı olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.