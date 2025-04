Eskort takıntısı yüzünden kendi ailesini katletti! Kadın için 200 bin dolar harcamış...

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki hemşire Grant Amato, 25 Ocak 2019'da annesi Margaret, babası Chad ve kardeşi Cody'yi vurarak öldürdü. Bir eskorta takıntılı olduğu için ailiesini katlettiği ortaya çıktı.

Babasından 150 bin dolar çalan ve aile evinin hacze sürüklenmesine neden olacak kadar borçlanan Amato, Bulgar eskort Silviya'ya 200 bin dolar harcamıştı. BBC Three serisi "The Man Who Murdered His Family"ye konuşan Amato, "Bir hastasına yüksek dozda anestezi verdiği için işinden olduktan sonra girdiği depresyondan çıkmasına eskortun yardımcı olduğunu" söyledi.

GENÇ KADINA MADDİ DURUMUNU SÖYLEMELERİ ÖLÜME GÖTÜRDÜ

O dönem Silviya'ya "aşık olduğunu" düşündüğünü söyleyen Amato, babası ve kardeşinin genç kadına "maddi durumunun iddia ettiği kadar iyi olmadığını söylemesinin" ardından ailesini öldürdüğünü anlattı. İşini kaybettiği dönemde kendisine ayrıca ilaç çaldığı yönünde suçlamaların yöneltilmesi nedeniyle iş bulamadığını anlatan Amato, gerçeklikten kaçmak için sanal dünyaya sığındığını belirtti.

Silviya'ya takıntılı hale gelen Amato, genç kadınla vakit geçirebilmek için para ödemek zorundaydı. Amato bunu "Hiyerarşi gibi bir şey vardı. En çok bağış yapanları 'Lord' olarak sınıflandırmıştı. Dolayısıyla en çok bağışı kimin yapacağıyla ilgili bir rekabet vardı" diye anlattı.

TOPLAMDA 200 BİN DOLAR HARCAMIŞ

Amato da bu rekabet ortamında Silviya'ya günde 12 bin ila 15 bin dolar gönderdiğini açıkladı. Genç hemşire sanal dünyada kendini "espirili, karizmatik, başarılı bir anestezi uzmanı" olarak tanıtmıştı. Amato'nun internette geçirdiği süreçte ailesine ait kredi kartlarından toplamda 200 bin dolar harcadığı ortaya çıktı. Babası bir şekilde Silviya'nın mail adresini bularak oğlunun durumunu anlattı.

Bunun üstüne Silviya, Amato'yu engelledi ve ailesi Amato'yu 60 günlüğüne rehabilitasyon merkezine gönderdi. Ne var ki Amato bu merkezse birkaç hafta kalarak evine döndü. Kısa süre sonra Amato'nun annesinin, babasının ve kardeşinin evde cansız bedenlerine ulaşıldı. Üçünün de kafasının arkasından vurulduğu öğrenildi.