Bilim dünyasının çözemediği olay: Bu adam 60 yıldır uyumuyor!

Vietnam’ın Quang Nam eyaletinde yaşayan 81 yaşındaki çiftçi Thai Ngoc, 1962 yılından bu yana hiç uyumadığını iddia ediyor. Genç yaşta geçirdiği ateşli bir hastalıktan sonra uyku yetisini tamamen kaybettiğini söyleyen Ngoc, aradan geçen 60 yılı aşkın sürede geceleri dinlenmek yerine çalışarak geçirdiğini belirtiyor.

ATEŞLİ HASTALIKTAN SONRA UYKUSUZLUK BAŞLADI

Ngoc, uykusuzluk sorununun gençlik yıllarında geçirdiği ağır bir ateşli hastalıktan sonra başladığını ifade ediyor. O tarihten bu yana çok sayıda doktora başvurduğunu, çeşitli tedavi yöntemleri ve ilaçlar denediğini ancak hiçbirinin uyumasına yardımcı olmadığını söylüyor.

Doktorlar, kronik uykusuzluğun genellikle yorgunluk, sinirlilik, bilişsel sorunlar ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtiyor. Ancak Ngoc’un fiziksel olarak sağlıklı görünmesi ve aktif bir yaşam sürmesi, durumunu daha da sıra dışı hale getiriyor.

GECELERİNİ ÇALIŞARAK GEÇİRİYOR

Ngoc, geceleri uyumak yerine tarlasında çalıştığını ve mahsullerle ilgilendiğin anlatıyor. Çoğu insan dinlenirken onun üretken olmaya devam ettiğini belirten Ngoc, sürekli hareket halinde olduğunu ve boş durmanın kendisi için zor olduğunu ifade ediyor.

Bazen alkol tükettiğinde kısa süreli bir sersemlik hissettiğini, ancak bunun bile gerçek bir uykuya dalmasını sağlamadığını dile getiriyor. Uyuyabilen insanları kıskandığını söyleyen Ngoc, buna rağmen yaşamını sürdürmeye devam ettiğini vurguluyor.

BİLİMSEL BİR GİZEM OLMAYA DEVAM EDİYOR

Ngoc’un durumu hakkında çeşitli teoriler bulunuyor. Bazı uzmanlar bunun nadir görülen bir tıbbi durum olabileceğini değerlendirirken, bazıları ise geçmişte yaşanan travmaların veya psikolojik faktörlerin etkili olabileceğini düşünüyor. Ancak bugüne kadar bu olağanüstü uykusuzluk durumunu kesin olarak açıklayan bir tanı konulamadı.

Ngoc’un hikayesi uluslararası medyada geniş yankı uyandırırken, bazı içerik üreticileri ve belgeselciler de onun günlük yaşamını kayıt altına aldı. Geceleri pijamalarını giyip yatağa uzanmasına rağmen uyuyamadığını belirten Ngoc’un bu çabaları sonuçsuz kalıyor.

UYKUSUZLUKLA GEÇEN BİR ÖMÜR

Thai Ngoc, yaşamını çiftçilik yaparak ve üretken kalarak sürdürüyor. Uykusuzluğun kendisi için büyük bir zorluk olduğunu kabul etse de, hayatına uyum sağlamayı başardığını ifade ediyor. Ngoc’un durumu hala bilim dünyası için çözülememiş bir gizem olmayı sürdürüyor.