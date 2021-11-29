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  4. 'Eskortluk' açıklamasıyla gündem olan Aygün Aydın'ın masa üstündeki pozlarına kimse anlam veremedi

'Eskortluk' açıklamasıyla gündem olan Aygün Aydın'ın masa üstündeki pozlarına kimse anlam veremedi

29.11.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ifşasıyla sık sık gündeme gelen son olarak maddi olarak zor günler yaşadığını açıklayan Aygün Aydın "Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" açıklamasıyla olay olmuştu. Aygün Aydın şimdi de son paylaşımlarıyla gündemde.

'Eskortluk' açıklamasıyla gündem olan Aygün Aydın'ın masa üstündeki pozlarına kimse anlam veremedi

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmeyen Aygün Aydın hakkında 'Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı' gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 yıla kadar hapsi istenen Aydın, sosyal medya hesabından yardım istemişti.

Aygün Aydın "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var" açıklamasıyla herkesi şoke etmişti.

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TAKİPÇİLERİ ANLAM VEREMEDİ

Aygün Aydın bu açıklamadan sonra ilginç paylaşımlarına devam ediyor.

&quot;Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle” diyen Aygün Aydın'a Seren Serengil'den yanıt"Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle” diyen Aygün Aydın'a Seren Serengil'den yanıt

Son olarak masanın üstünde pozlar veren Aydın'ın ne yaptığını kimse anlamadı. Aygün Aydın'a takipçileri "Amaç ne?" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Aydın'a bir takipçisi ise "Neden hep seksiliğinle ön planda olmaya çalışıyorsun?" diye sordu.

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Aydın ise bu soruya "Hiçbir zaman öyle bir çabam olmadı ben sadece estetik görünen ve olan şeyleri paylaşıyorum ama damacanaya bile yükselen bir kitle var" yanıtını verdi.

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Aygün Aydın
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