'Eskortluk' açıklamasıyla gündem olan Aygün Aydın'ın masa üstündeki pozlarına kimse anlam veremedi

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmeyen Aygün Aydın hakkında 'Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı' gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 yıla kadar hapsi istenen Aydın, sosyal medya hesabından yardım istemişti.

Aygün Aydın "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var" açıklamasıyla herkesi şoke etmişti.

TAKİPÇİLERİ ANLAM VEREMEDİ

Aygün Aydın bu açıklamadan sonra ilginç paylaşımlarına devam ediyor.

Son olarak masanın üstünde pozlar veren Aydın'ın ne yaptığını kimse anlamadı. Aygün Aydın'a takipçileri "Amaç ne?" yorumunda bulundu.

Aydın'a bir takipçisi ise "Neden hep seksiliğinle ön planda olmaya çalışıyorsun?" diye sordu.

Aydın ise bu soruya "Hiçbir zaman öyle bir çabam olmadı ben sadece estetik görünen ve olan şeyleri paylaşıyorum ama damacanaya bile yükselen bir kitle var" yanıtını verdi.





