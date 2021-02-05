Eskrim sporu nedir? Eğitimlere 5 yaşında başlanıyor

Bir eskrimci, 100 metre koşucusu kadar hızlı, maraton koşucusu kadar dayanıklı, jimnastikçi kadar esnek ve halterci kadar güçlü olmalıdır. Eskrim komplike bir spordur, eskrimci bir satranççı kadar beynini kullanabilmelidir. Eskrim, kas gücüne dayanıklı bir spor olmakla birlikte, beyin aktivitesini üst seviyede kullanan bir spordur. En çok enerji tüketen branşların başında gelir. Bu enerji tüketiminin büyük bir kısmı kas gücünde tüketiliyor olsa bile, dikkat ve konsantrasyon nedeniyle beyinde de büyük bir enerji harcanmaktadır. Eskrim kişisel olarak bireye bir çok katkı sağlayacaktır. Eskrim yapan çocuğun konsantrasyon yeteneği artacaktır, dersleri daha dikkatli dinleyecektir. Jet pilotları konsantrasyon için eskrim eğitimi almaktadır. Eskrimin dikkat toplama ve konsantrasyon özelliklerinin yanı sıra, sabır ve öngörü gibi bir çok alanda kişiye katkı sağlayacaktır. ESKRİM NASIL OYNANIR? Eskrim, 14 metre uzunluğunda, en az 1,5 metre en çok 2 metre genişliğinde metal bir pist üzerinde oynanır. Eskrim üç ayrı branşta oynanır: Kılıç, epe ve flöre. Eskrimciler kulüp çatısı altında ya da farklı ortamlarda birbirleriyle karşılaşmalar yapabilmektedir. Ama turnuvalar söz konusu olduğunda, ulusal ve uluslararası turnuvalar her yaş grubunda yapılır. Minikler, süper minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar olmak üzere turnuvalar düzenlenmektedir.

Bu turnuvalarda eskrimciler belirli bir sıralamaya girmek için kümeler oluşturup birbirleriyle maçlar yapmaktadır. Bu maçların sonuçlarına göre sıralama oluşmaktadır. İlk oluşan sıralamada bir eleme söz konusu olur. Bu yüzde 20'lik eleme sonunda kalan eskrimciler, birbirleriyle 15 sayılık ve 3 devrelik müsabakalar yapar. Bu müsabakalar neticesinde kazanan belirli olur. ESKRİM EĞİTİMİNE NE ZAMAN BAŞLANMALIDIR? Eskrime her yaşta başlamak mümkündür. Ama ufak yaşlarda başlamak elbette bir avantajdır. Türkiye'de kulüpler 7 yaşını eskrime başlama yaşı olarak kabul eder. Onun dışında daha ufak yaşlarla da çalışma yapılabilmektedir. Biz de eskrim okulu olarak 5 yaşından itibaren öğrencileri kabul etmekteyiz. Dünyada da 4-5 yaşından itibaren çocuklarla eskrim atölyeleri yapılmaktadır. Eskrime başlamak için, ideal yaş bu olsa da her yaşta eskrime başlanabilir. Üstelik eskrim hayat boyu yapılabilecek bir spordur. Bugün dünyada veteran müsabakalarında, 50-60, 60-70 ve 70 yaş üzeri turnuvalar düzenlenmektedir. 70 yaş üzerinde eskrimciler bu turnuvalara katılmakta ve keyifle mücadele etmektedir. Eskrim, hayat dostudur ve yaşam boyu spor yapılabilen bir alandır.

ESKRİM KİMLER İÇİN UYGUNDUR? Eskrim, herkes için uygun bir spordur. Herkesin eskrimden bekledikleri farklı olabilir, eskrim illa ki olimpik performans sporu olarak yapılacak diye bir kaide yoktur. Dikkat eksikliği çekenler, duruş bozukluğu yaşayanlar gibi bir çok insan farklı farklı nedenlerle eskrim yapabilmektedir. Her yaşta eskrim yapılabilir. Yaştan bağımsız olarak kadın, erkek, çocuk yapabilir. Kısa boylu, uzun boylu, kilolusu, zayıfı farketmez. Eskrim yaparak ideal kilolara ulaşmak mümkünken, aynı zamanda eskrim yaparak kilo almak ve ideal kilolara ulaşmak mümkün olabilmektedir. Kısacası eskrim sağlıklı yaşamla barışık etkili bir spor dalıdır. ESKRİM YAPAN KİŞİNİN BOY VE VÜCUT ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALIDIR? Eskrime başlayan kişinin vücut özellikleri o kadar da önemli değildir. Ama eskrim yaptıkça geleceği yer önemlidir. Kilolu biri eskrimde fazla performans gösteremeyecektir, ama kilolu biri eskrime başladığında fit hale gelebilecektir. Uzun boylu ya da kısa boylu olmak avantaj ya da dezavantaj değildir. Kısa boylu olmanın yakın mesafede eskrim yapabilmek, rakibin çok daha yakınına sokulabilmek ve atik olmak gibi avantajları vardır. Dezavantajları da, uzun boylu rakibin kol ve silah uzunluğunun altında kalabilmektedir.

Aynı şekilde uzun boylu olmak da, avantaj veya dezavantaj değildir. Uzun boylu bir eskrimcinin avantajı, kol boyuyla birlikte mesafeyi çabuk kapatabilmek, ayağıyla rakibe büyük mesafelerle yaklaşabilmektedir. Ama kısa boylu eskrimci o mesafeye çok daha çabuk ve atik olarak yaklaşmaktadır. Kişinin silahı sol ya da sağ eliyle kullanmasının avantaj ya da dezavantaj oluşturduğu söylenemez. Eskrimde bir efsane olarak solaklığın avantaj olduğu söylenir. Bunun nedeninin, eskrim salonlarında sağ elle oynayan sporcuların çok olması, sol elle oynayan sporcuların sağ elle oynayan sporculara yabancı gelmesi nedeniyle bir şaşkınlıktan ibaret olduğu denebilir. ESKRİMİN KİŞİYE KAZANDIRDIĞI ÖZELLİKLER NELERDİR? Fiziksel özelliklerden bahsetmek gerekirse, sağlıklı bir vücut, esneklik, atiklik, kondisyon ve ağır koşullarda var olabilmeyi sağlayacaktır. Dikkat, konsantrasyon konularında yeterlilik oluşturacaktır. Eskrim, uzun kasların çalıştığı, esneklik ve atikliğin had safhada kullanıldığı, aynı zamanda kalp dostu olan bir spordur. Eskrim, konsantrasyon eksikliğini geliştirecek, dikkat eksikliğini giderecek, hızlı karar verme yeteneğini geliştirecektir.

Centilmenliğin önde olduğu, rakibe saygının ön planda olduğu bir spor olan eskrim, uyumluluğu ve saygıyı öğreten ender sporlardan biridir. ESKRİM KURALLARI NELERDİR? Eskrim belki de bütün spor branşları arasında en komplike kurallara sahip olan, en karmaşık ve en çok kuralı olan spor dalıdır. Bu yüzden de eskrimi seyretmesi, kuralları seyircinin anlayamaması nedeniyle zor olabilmektedir. Bu kadar karmaşık kuralların olması, eskrimde güvenliğin en üst düzeyde bulunması ve güvenliğin eskrimde olmazsa olmaz olarak yer almasından ileri gelmektedir. Eskrimcinin centilmenlik dışı davranışlarının siyah kartla cezalandırıldığı, cezalandırılan eskrimcinin turnuvadan hatta belirli bir dönem eskrimden uzaklaştırılmasının var olduğu bir spordur. Eskrim, 3 temel branşta yapılmaktadır. 3 temel branşın ortak kuralları olmakla birlikte, ayrı kuralları da bulunmaktadır. Her eskrim branşının farklı bir duruşu vardır. Mesela, kılıç branşında arka ayağın ön ayağı geçmesi yasaktır. Ama diğer branşlar için bu söz konusu değildir.