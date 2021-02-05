Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eskrim sporu nedir? Eğitimlere 5 yaşında başlanıyor

Eskrim sporu nedir? Eğitimlere 5 yaşında başlanıyor

Betül Songur Betül Songur 05.02.2021 17:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskrim, kökeni insanların silah olarak kullanmaya başladıkları zamana kadar dayanan bir savunma sanatıdır. Komplike bir spordur, centilmenliğin ön planda olduğu bir yaşam biçimidir. Eskrim, modern anlamda 1700'lü yıllarda İspanya'da doğmuştur. Daha sonra Fransa'da gelişmiş ve dünyaya yayılmıştır. Modern olimpiyatların ilk spor branşlarından biridir. Bugün olimpiyatlarda 10 dalda 30 madalya vermektedir.

Bir eskrimci, 100 metre koşucusu kadar hızlı, maraton koşucusu kadar dayanıklı, jimnastikçi kadar esnek ve halterci kadar güçlü olmalıdır. Eskrim komplike bir spordur, eskrimci bir satranççı kadar beynini kullanabilmelidir. Eskrim, kas gücüne dayanıklı bir spor olmakla birlikte, beyin aktivitesini üst seviyede kullanan bir spordur. En çok enerji tüketen branşların başında gelir. Bu enerji tüketiminin büyük bir kısmı kas gücünde tüketiliyor olsa bile, dikkat ve konsantrasyon nedeniyle beyinde de büyük bir enerji harcanmaktadır.

Eskrim kişisel olarak bireye bir çok katkı sağlayacaktır. Eskrim yapan çocuğun konsantrasyon yeteneği artacaktır, dersleri daha dikkatli dinleyecektir. Jet pilotları konsantrasyon için eskrim eğitimi almaktadır.

Eskrimin dikkat toplama ve konsantrasyon özelliklerinin yanı sıra, sabır ve öngörü gibi bir çok alanda kişiye katkı sağlayacaktır.

ESKRİM NASIL OYNANIR?

Eskrim, 14 metre uzunluğunda, en az 1,5 metre en çok 2 metre genişliğinde metal bir pist üzerinde oynanır. Eskrim üç ayrı branşta oynanır: Kılıç, epe ve flöre. Eskrimciler kulüp çatısı altında ya da farklı ortamlarda birbirleriyle karşılaşmalar yapabilmektedir. Ama turnuvalar söz konusu olduğunda, ulusal ve uluslararası turnuvalar her yaş grubunda yapılır. Minikler, süper minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar olmak üzere turnuvalar düzenlenmektedir.

Bu turnuvalarda eskrimciler belirli bir sıralamaya girmek için kümeler oluşturup birbirleriyle maçlar yapmaktadır. Bu maçların sonuçlarına göre sıralama oluşmaktadır.

İlk oluşan sıralamada bir eleme söz konusu olur. Bu yüzde 20'lik eleme sonunda kalan eskrimciler, birbirleriyle 15 sayılık ve 3 devrelik müsabakalar yapar. Bu müsabakalar neticesinde kazanan belirli olur.

ESKRİM EĞİTİMİNE NE ZAMAN BAŞLANMALIDIR?

Eskrime her yaşta başlamak mümkündür. Ama ufak yaşlarda başlamak elbette bir avantajdır. Türkiye'de kulüpler 7 yaşını eskrime başlama yaşı olarak kabul eder. Onun dışında daha ufak yaşlarla da çalışma yapılabilmektedir. Biz de eskrim okulu olarak 5 yaşından itibaren öğrencileri kabul etmekteyiz.

Dünyada da 4-5 yaşından itibaren çocuklarla eskrim atölyeleri yapılmaktadır. Eskrime başlamak için, ideal yaş bu olsa da her yaşta eskrime başlanabilir. Üstelik eskrim hayat boyu yapılabilecek bir spordur. Bugün dünyada veteran müsabakalarında, 50-60, 60-70 ve 70 yaş üzeri turnuvalar düzenlenmektedir. 70 yaş üzerinde eskrimciler bu turnuvalara katılmakta ve keyifle mücadele etmektedir. Eskrim, hayat dostudur ve yaşam boyu spor yapılabilen bir alandır.

ESKRİM KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Eskrim, herkes için uygun bir spordur. Herkesin eskrimden bekledikleri farklı olabilir, eskrim illa ki olimpik performans sporu olarak yapılacak diye bir kaide yoktur. Dikkat eksikliği çekenler, duruş bozukluğu yaşayanlar gibi bir çok insan farklı farklı nedenlerle eskrim yapabilmektedir. Her yaşta eskrim yapılabilir. Yaştan bağımsız olarak kadın, erkek, çocuk yapabilir. Kısa boylu, uzun boylu, kilolusu, zayıfı farketmez.

Eskrim yaparak ideal kilolara ulaşmak mümkünken, aynı zamanda eskrim yaparak kilo almak ve ideal kilolara ulaşmak mümkün olabilmektedir. Kısacası eskrim sağlıklı yaşamla barışık etkili bir spor dalıdır.

ESKRİM YAPAN KİŞİNİN BOY VE VÜCUT ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALIDIR?

Eskrime başlayan kişinin vücut özellikleri o kadar da önemli değildir. Ama eskrim yaptıkça geleceği yer önemlidir. Kilolu biri eskrimde fazla performans gösteremeyecektir, ama kilolu biri eskrime başladığında fit hale gelebilecektir. Uzun boylu ya da kısa boylu olmak avantaj ya da dezavantaj değildir. Kısa boylu olmanın yakın mesafede eskrim yapabilmek, rakibin çok daha yakınına sokulabilmek ve atik olmak gibi avantajları vardır. Dezavantajları da, uzun boylu rakibin kol ve silah uzunluğunun altında kalabilmektedir.

Aynı şekilde uzun boylu olmak da, avantaj veya dezavantaj değildir. Uzun boylu bir eskrimcinin avantajı, kol boyuyla birlikte mesafeyi çabuk kapatabilmek, ayağıyla rakibe büyük mesafelerle yaklaşabilmektedir. Ama kısa boylu eskrimci o mesafeye çok daha çabuk ve atik olarak yaklaşmaktadır.

Kişinin silahı sol ya da sağ eliyle kullanmasının avantaj ya da dezavantaj oluşturduğu söylenemez. Eskrimde bir efsane olarak solaklığın avantaj olduğu söylenir. Bunun nedeninin, eskrim salonlarında sağ elle oynayan sporcuların çok olması, sol elle oynayan sporcuların sağ elle oynayan sporculara yabancı gelmesi nedeniyle bir şaşkınlıktan ibaret olduğu denebilir.

ESKRİMİN KİŞİYE KAZANDIRDIĞI ÖZELLİKLER NELERDİR?

Fiziksel özelliklerden bahsetmek gerekirse, sağlıklı bir vücut, esneklik, atiklik, kondisyon ve ağır koşullarda var olabilmeyi sağlayacaktır. Dikkat, konsantrasyon konularında yeterlilik oluşturacaktır. Eskrim, uzun kasların çalıştığı, esneklik ve atikliğin had safhada kullanıldığı, aynı zamanda kalp dostu olan bir spordur. Eskrim, konsantrasyon eksikliğini geliştirecek, dikkat eksikliğini giderecek, hızlı karar verme yeteneğini geliştirecektir.

Centilmenliğin önde olduğu, rakibe saygının ön planda olduğu bir spor olan eskrim, uyumluluğu ve saygıyı öğreten ender sporlardan biridir.

ESKRİM KURALLARI NELERDİR?

Eskrim belki de bütün spor branşları arasında en komplike kurallara sahip olan, en karmaşık ve en çok kuralı olan spor dalıdır. Bu yüzden de eskrimi seyretmesi, kuralları seyircinin anlayamaması nedeniyle zor olabilmektedir. Bu kadar karmaşık kuralların olması, eskrimde güvenliğin en üst düzeyde bulunması ve güvenliğin eskrimde olmazsa olmaz olarak yer almasından ileri gelmektedir.

Eskrimcinin centilmenlik dışı davranışlarının siyah kartla cezalandırıldığı, cezalandırılan eskrimcinin turnuvadan hatta belirli bir dönem eskrimden uzaklaştırılmasının var olduğu bir spordur.

Eskrim, 3 temel branşta yapılmaktadır. 3 temel branşın ortak kuralları olmakla birlikte, ayrı kuralları da bulunmaktadır. Her eskrim branşının farklı bir duruşu vardır. Mesela, kılıç branşında arka ayağın ön ayağı geçmesi yasaktır. Ama diğer branşlar için bu söz konusu değildir.

Kılıç ve flöre branşında atak üstünlüğü söz konusuyken, epe branşı için atak üstünlüğü söz konusu değildir. Epe ve flöre için dürtüşle sayı alınırken, kılıç branşında kesmeyle de sayı alınabilmektedir.

ESKRİM YAPMAK İÇİN KULLANILAN MALZEMELER NELERDİR?

Eskrim, güvenliğin ön planda olduğu spor dalıdır. Bunun en büyük gücü de korunaklı kıyafetlerden gelmektedir. Eskrimin en önemli olması unsuru maskedir. Flöre maskesinin alt tarafında hedef alanını ifade eden bir bölüm mevcuttur. Flöre branşı için hedef alanı sadece göğüs bölgesi olduğundan, sinyalizasyon açısından elektrik bir yelek giyilmelidir. Yeleğin altında ise eskrimcinin kıyafeti söz konusudur. Bu kıyafetler uluslararası turnuvalarda en az 800 Newtonluk darbelere, ulusal turnuvalarda ise 350 Newton darbeye dayanıklı özellikte bir kıyafettir.

Kıyafet, pantolon ve ceketten oluşur. Ceketin altında mutlaka bir koruyucunun olması söz konusudur. Bunun dışında koruyucu bir çorap ve özel eskrim ayakkabıları giyilir. Elektronik sistem kullanıldığı için, maskeyle elektronik yelek arasında bir kordon, silahımızla sinyalizasyon arasında da başka bir kordon yer alacaktır. Flöre, bu branşın olmazsa olmaz silahıdır. Kadınlar da ise plastik bir koyucunun ekstradan giyilmesi mecburidir.

Eskrimde simgeleşen eldiven kullanımı, düellocunun vazgeçilmez unsurudur. Eldivenle silah daha iyi kavranabilir ve eskrimcinin eli darbelere karşı korunmuş olur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
İlk profesyonel medyumlar! Her şey bir eşek şakasıyla başladıİlk profesyonel medyumlar! Her şey bir eşek şakasıyla başladı
Amasra denizden de turizme açılacak!Amasra denizden de turizme açılacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Korkutan kehanetler! Türkiye’de neler olacak?

Korkutan kehanetler! Türkiye’de neler olacak?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Öyle bir paylaşım yaptı ki Hızlı ve Öfkeli 9 hayranları çıldırdı

Öyle bir paylaşım yaptı ki Hızlı ve Öfkeli 9 hayranları çıldırdı

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Diğer Haberler

10.10 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Saatlerin size iletmek istediği bir mesaj var!

Spiritüel dünyanın kapılarını aradıkları iddia edilen tarihteki ilk büyük medyum ve hikayeleri

İlk profesyonel medyumlar! Her şey bir eşek şakasıyla başladı

Sadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 klişe durum

Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 klişe durum

İzlenme rekorları kıran yapımların cesur sahnelerinden sonra ünlü isimlerden peşpeşe itiraflar geldi

Yıllar sonra cesur sahne itirafları! Çekimler nasıl yapıldı?

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Doğum günlerinde neden mum üflüyoruz? Mumun şaşırtan anlamı

Doğum günlerinde mum üfleme geleneği bakın nasıl ortaya çıktı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.