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Eşlerini aldatan kadınların ilginç ihanet nedenleri!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 04.07.2019 09:27 | Son Güncelleme

Erkekler aldattığı gibi kadınlar da aldatabiliyor. Bir platformda aldatma nedenlerini anlatan kadınlar nedenlerini anlatmış. İşte o nedenler

Hiçbir aldatmanın bahanesi olmasa da, Uber Facts'ten eşlerini aldatan insanların bahanelerini bir araya getirmiş.

Bakın şaşırtan sebepler nelermiş...

aldatan kadınlar

Eşimi aldattım çünkü her zaman reddedilmekten yorulmuştum. Ona boşanmak istediğimi, çünkü kendimi suçlu hissettiğimi söyledim. O zamandan beri biraz daha iyiyiz ama yavaş yavaş kötüye gidiyor yine.
Eşimi aldattım, çünkü beni aldattığı onca zaman boyunca nasıl hissettiğini anlamak istedim. Fark ettim ki, biz farklıyız. Ben deli gibi pişmanım, o değil
Eşimi düzenli olarak aldatıyorum. Onu sevmediğim için değil tabii. Ben yalnızca seksi seviyorum ve eşim seks ihtiyacımı istediğim şekilde karşılamıyor.
Eşimi aldattım, çünkü ne kadar ısrar edersem edeyim benim isteklerimi yerine getirmiyordu.
Eşimi 2.5 yıldır aldatıyordum. Çünkü öncesinde 7 yıl boyunca bana fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı. Şimdi bir erkek arkadaşım var ve bana olması gerektiği gibi davranıyor. Bu nedenle ona aynı şekilde davranmayı düşünmüyorum bile.
Eşimi aldattım çünkü başkasına aşık oldum. Karma denen şey gerçekmiş, aşık olduğum kişi beni sevmiyor. Ne kadar çocuksu...
Bu konuda kendimi gerçekten kötü hissediyorum ama eşimi aldattım. Çünkü penisinin benim için çok küçük olduğunu düşünüyordum.
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