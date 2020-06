Esnaf birlik başkanlarından Tütüncü’ye ’Kira’ teşekkürü

"Esnaf toplumun temelidir"

Bölge Esnaf Temsilcilerinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Tütüncü de, "Esnaf toplumun temelidir. Esnafın memnuniyeti toplumun memnuniyetidir. Biz esnafın belediyesiyiz. Her zaman esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Burası sizin eviniz. Evinize hoş geldiniz." diye konuştu. Kepez Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında durduklarını ve durmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Tütüncü, “Dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor günleri hep beraber aşacağız. Koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar sırasında her zaman olduğu gibi esnafımızın da yanında olmalıydık. Esnafımızın bugün yanın da olmayacaktık ta, ne zaman olacaktık? Bizde belediyemize ait ticari tesislerimizi işleten, açık ya da kapalı hiç ayrım yapmadan esnafımızdan Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kira almadık. “ dedi.

"Sözde değil özde esnaf dostu"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de "Hakan Başkan sözde değil özde esnaf dostudur. Bir dönem kendisiyle Belediye Meclis Üyesi olarak çalışmaktan onur duydum. Esnafımızın yanında olduğunu duruşuyla, tavrıyla, aldığı örnek kararlarla bugüne kadar sayısız kez gösteren başkanımıza her zaman müteşekkiriz" diye konuştu.