Esnaflardan Başkan Gürkan’a ziyaret

“Mevcut mekanlar yeterli değil”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise ziyaretlerinden dolayı Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Dernek Başkanı Abuzer Çalışkan ve Kooperatif üyelerine teşekkür ederek, “Bizim orta ölçekli sanayi esnafımızın mevcut çalıştıkları mekanlar yeterli değildi. Bu anlamda bizim Milli Savunma Bakanlığımızla yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde ve Tarım ve Orman Bakanlığımızla ortak çalışma neticesinde Altay Kışlası’nda bin 100 dönümlük Savunma Bakanlığına ait, bin dönüm de Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde olan mera diye tabir ettiğimiz ortak alanın yani toplam 2 bin 100 dönümlük alanın Malatya’mızın orta ölçekli sanayi esnafına ihdas edilmesi gerçekleştirilmişti. Onların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bir fiziki mekanları olan iş yerleri yapılması noktasında arkadaşlarımız çalışma başlattı. Alınan yerlerle ilgili askeri kışlaya gerek yatakhane olsun, gerek kafeterya olsun, gerek misafirhane olsun, gerek diğer sosyal ihtiyaçların karşılanacak mekanların ihaleleri yapıldı ve şu anda Altay Kışlası’na aldığımız bin 100 dönümlük alan karşılığında gerekli çalışmalar başlatıldı ve yapılıyor. Tabi özellikle şu an 2 bin 100 dönümlük yerdeki planlamamız ve yol açma çalışmalarımız da geçtiğimiz hafta itibariyle başlatıldı. Şu an o çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle esnafımızın ve kooperatiflerimizin kendi çalışma alanları ile ilgili problemler nelerdir, talepler nelerdir, istekleri nelerdir ve nasıl bir beklentileri var onların değerlendirmelerini de gerek kooperatif başkanımız ve üyeleri ile yapmış olduğumuz toplantıda değerlendiriyoruz. Gerekse iş yerlerine yapmış olduğumuz ziyaretlerde bunların değerlendirilmesini planlama ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Bu konuda her türlü fikir ve önerilere her zaman açığız. Geniş kapsamlı bir anket formu çalışmaları da yapılacak. Bugün özellikle Abuzer Bey ve yönetim kurulunun bizlere bu ziyaretleri hakikaten verimli olmuştur. Onların görüş ve düşüncelerini alma fırsatına haiz olduk. Onların görüşme düşünceleri bizim yol haritamızda ve yön pusulamızın oluşmasında önemli katkı sağlayacaktır” diye konuştu.