Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Esnaftan ilgi görebilmek için turist taklidi yaptılar! Kuruyemişe ve lokuma boğuldular...

İngilizce konuşarak Mısır Çarşısı’nı gezen üç kadın, turist taklidiyle birçok tezgahtan ikram aldı. Kadınlardan birinin Türkçe konuşması ise esnafı şaşkına çevirdi. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Esnaftan ilgi görebilmek için turist taklidi yaptılar! Kuruyemişe ve lokuma boğuldular...
Çiğdem Sevinç

İstanbul’un en turistik noktalarından biri olan Mısır Çarşısı’nda üç kadın, turist taklidi yaparak esnafın ikramlarının tadına baktı. İngilizce konuşarak çarşıyı gezen kadınlar, neredeyse her tezgahta ikramlarla karşılandı.

Ekran görüntüsü 2025-06-19 173101

TÜRKÇE KONUŞMASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Turistlere olan yoğun ilgiyi fırsata çeviren kadınlar, tezgah tezgah dolaşıp lokumdan kuruyemişe kadar pek çok ürünü denedi. Esnaf, ilgi gösterdiği kadınlardan birinin Türkçe konuştuğunu duyunca ise şaşkınlık yaşadı.

Ekran görüntüsü 2025-06-19 173125

O anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Ekran görüntüsü 2025-06-19 173139

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üç aylık bebek kolunun altına sıkışıp öldü! Babası kalp krizi geçirince...Üç aylık bebek kolunun altına sıkışıp öldü! Babası kalp krizi geçirince...
Turistlerin korkulu rüyası sapkınlar!Turistlerin korkulu rüyası sapkınlar!

Anahtar Kelimeler:
mısır çarşısı turist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail, nükleer tesisleri vurdu, İran'dan karşılık geldi

İsrail, nükleer tesisleri vurdu, İran'dan karşılık geldi

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Fenomen isim İstanbul'da estetik operasyonda öldü! İhmal iddiası...

Fenomen isim İstanbul'da estetik operasyonda öldü! İhmal iddiası...

Üç aylık bebek kolunun altına sıkışıp öldü! Babası kalp krizi geçirince...

Üç aylık bebek kolunun altına sıkışıp öldü! Babası kalp krizi geçirince...

Turistlerin korkulu rüyası sapkınlar!

Turistlerin korkulu rüyası sapkınlar!

'Dubai' diye yola çıktı, Uganda’da kayboldu!

'Dubai' diye yola çıktı, Uganda’da kayboldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.