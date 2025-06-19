Esnaftan ilgi görebilmek için turist taklidi yaptılar! Kuruyemişe ve lokuma boğuldular...

İstanbul’un en turistik noktalarından biri olan Mısır Çarşısı’nda üç kadın, turist taklidi yaparak esnafın ikramlarının tadına baktı. İngilizce konuşarak çarşıyı gezen kadınlar, neredeyse her tezgahta ikramlarla karşılandı.

TÜRKÇE KONUŞMASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Turistlere olan yoğun ilgiyi fırsata çeviren kadınlar, tezgah tezgah dolaşıp lokumdan kuruyemişe kadar pek çok ürünü denedi. Esnaf, ilgi gösterdiği kadınlardan birinin Türkçe konuştuğunu duyunca ise şaşkınlık yaşadı.

O anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.