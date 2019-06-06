Esperance - Wydad Casablanca maçının tekrar edilmesini tartışmaları artırdı!

Şahid, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, CAF'ın maçın tekrar edilmesi kararıyla Esperance kulübünün başarısını tanımadığını kaydetti.

"CAF'ın saçmalığından sonra dünyaya örnek olan güvenlik güçlerimizi selamlıyoruz. Tunus'un güvenliğinden şüphe eden bunun sorumluğunu da üstlenir." ifadelerini kullanan Şahid, Esperance'nin hakkından vazgeçilmeyeceğini vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kadi es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi de sosyal medya paylaşımda "CAF'ın kararı sadece siyasi bir karar olmakla kalmayıp aynı zamanda bir skandal ve Tunus'a açık bir hakarettir." değerlendirmesinde bulundu.

FASLILARDAN 'FUTBOL ARAMIZDAKİ SEVGİYİ SARSAMAZ' MESAJI

Öte yandan Faslı aktivistler ise futbolun Tunuslulara duydukları sevgiyi sarsamayacağını belirterek, iki halk arasında karşılıklı suçlamalardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Faslı gazeteci Abdulgani Budera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fas ve Tunus halkı arasındaki sevgi bakidir. Hava dolu bir top bu sevgiyi sarsamaz." ifadelerini kullandı.