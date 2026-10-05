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PS5 sahipleri dikkat! GTA 6 bu güncelleme olmadan açılmayabilir

GTA 6'nın çıkış günü sürümünün, PS5'te yalnızca Sony'nin ekim ayında yayımladığı 14.10.00.00 sistem yazılımıyla açılacağı iddia edildi. Bu güncelleme, Relapse adlı PS5 jailbreak yöntemini en azından şimdilik engelliyor.

PS5 sahipleri dikkat! GTA 6 bu güncelleme olmadan açılmayabilir
Enes Çırtlık

GTA 6'nın yasa dışı bir kopyasını PS5'te oynamayı uman kullanıcıların önüne yeni bir engel çıktı. Veri madenciliği yapan PlayStation Game Size hesabına göre, 19 Kasım'da çıkacak oyunun çıkış günü sürümü konsolun en güncel sistem yazılımını şart koşacak. Sızıntıya göre GTA 6, PS5'te yalnızca Sony'nin 14.10.00.00 güncellemesiyle açılacak.

PS5 sahipleri dikkat! GTA 6 bu güncelleme olmadan açılmayabilir 1

NEDEN ÖNEMLİ?

Sony'nin 14.10.00.00 güncellemesi, PS5'te jailbreak için kullanılan bir yöntemi en azından geçici olarak engelledi. Relapse adlı bu istismar yöntemi, alternatiflerinden farklı olarak temmuz ayında yayımlanan 13.60 sistem yazılımında da çalıştığı için gündeme gelmişti.

Yöntem bir tarayıcı açığına dayanıyordu. Bu açıktan yararlananlar konsolda çekirdek (kernel) düzeyinde erişim elde ediyor, ardından homebrew uygulamalarını ve uyumluluk sorunları yaşansa da bazı oyun yedeklerini çalıştırabiliyordu.

Relapse için sorun çıkaran ilk sistem yazılımı, 16 Eylül'de yayımlanan 14.00 sürümü oldu. Sony, 1 Ekim'de daha fazla güvenlik düzeltmesi içeren 14.10 güncellemesini yayımladı. Şirket, belirli bir istismar yöntemini ya da PS5 jailbreak'ini hedeflediğini açıklamadı.

PS5 sahipleri dikkat! GTA 6 bu güncelleme olmadan açılmayabilir 2

ZAMANLAMA NEDEN DİKKAT ÇEKTİ?

Rockstar Games'in korsanlıkla ilgili son gelişmeler hakkında yorum yapması beklenmiyor. Yine de bazı takipçiler, veri madenciliğiyle ortaya çıkan bu bilginin zamanlamasını dikkat çekici buluyor. Bazı PSN özellikleri güncel sistem yazılımına ihtiyaç duyuyor, ancak tek oyunculu oyunlar aynı güncellemeleri mutlaka gerektirmiyor.

Oyunun 19 Kasım'a kadar çıkmayacak olması da bazı hayranları, geliştiricilerin önleyici tedbir aldığı sonucuna götürüyor. Notebookcheck'in aktardığına göre Rockstar, temmuz yazılımıyla uyumlu PS5 jailbreak yöntemine tepki veriyor olabilir.

PS5 sahipleri dikkat! GTA 6 bu güncelleme olmadan açılmayabilir 3

DİJİTAL DAĞITIMIN ROLÜ

GTA 6'nın PS5 ve Xbox sürümlerinin yalnızca dijital olarak sunulması da stüdyonun işine yarıyor. Yayıncılar disk baskısına çoğu zaman çıkıştan bir ay veya daha uzun süre önce başlıyor. Fiziksel kopyalar eski sistem yazılımlarıyla uyumlu olabilirken Xbox ve PS Store üzerinden indirilen sürümler kolayca güncellenebiliyor.

PS5 sahipleri dikkat! GTA 6 bu güncelleme olmadan açılmayabilir 4

TÜRKİYE'DE DURUM

GTA 6, PlayStation Store Türkiye'de ön siparişte. Mağaza sayfasına göre 5 Ekim 2026 itibarıyla Standard Edition 3.999 TL, Ultimate Edition ise 4.999 TL fiyatla listeleniyor.

Rockstar Games tarafından paylaşılan lansman listesine dayanılarak oyunun çıkış gününde Türkçe dil desteği sunmayacağı belirtiliyor.

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