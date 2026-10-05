RedMagic 12 Pro+ Geekbench'te göründü: İşte performansı

Geekbench kaydında telefon Nubia NX819J adıyla yer alıyor. Elde edilen puanlar, Qualcomm’un bu işlemci için açıkladığı değerlerin de üzerinde: Şirketin kendi rakamları tek çekirdekte 3.600 civarında, çok çekirdekte ise 12.300 ile 12.500 arasında.

RAKİPLERİYLE ARASINDAKİ FARK NE KADAR?

Gizmochina'ya göre aynı işlemciyi kullanan Xiaomi 18 Pro Max, Geekbench 7'de geçen ay listelenmişti. Aynı dönemde testte ilk kez görünen OnePlus 16 ise aşağıdaki puanları daha sonra kaydetti.

Telefon Tek çekirdek Çok çekirdek RedMagic 12 Pro+ 3.677 12.679 Xiaomi 18 Pro Max 3.582 12.247 OnePlus 16 3.492 11.950

RedMagic 12 Pro+ iki telefonun da önünde, ancak fark büyük değil. Yeni model, en yakın rakibi Xiaomi 18 Pro Max’i tek çekirdekte 95, çok çekirdekte 432 puan geride bırakıyor. Ayrıca test edilen cihaz henüz satışa çıkmamış bir örnek. Bu yüzden mağazalara ulaşacak telefonların performansı farklı olabilir.

Gizmochina'nın hesabına göre ise fark tek çekirdekte yaklaşık yüzde 1, çok çekirdekte yüzde 2 ila 3.

FARK SOĞUTMADAN KAYNAKLANIYOR OLABİLİR

RedMagic telefonlarını oyun odaklı tasarlıyor. Bu nedenle soğutma, donanımın önemli bir parçası. Şirketin önceki bazı modellerinde aktif soğutma kullanılmıştı. RedMagic, yeni telefon için de yeni bir soğutma teknolojisinin ipucunu verdi, ancak sistemin tam olarak nasıl çalıştığını açıklamadı.

Daha iyi soğutma, bir işlemcinin yüksek saat hızlarını daha uzun süre korumasına yardımcı olabiliyor. Bu da test sonuçlarını yükseltebiliyor. Dolayısıyla RedMagic 12 Pro+ için görülen puanlar, bu işlemciyi kullanan her telefondan beklenecek performansı değil, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6’nın ulaşabileceği üst sınıra yakın bir düzeyi yansıtıyor olabilir. Aynı işlemciyi başka telefonların da kullanması bekleniyor.

TANITIM 15 EKİM’DE

RedMagic, yeni modeli 15 Ekim’de yerel saatle 14.30’da Çin’de tanıtacak. Şirketin açıklamasına göre RedMagic 12 Pro+, önceki modelden daha hafif, daha ince, daha dar ve daha yuvarlak hatlı olacak. Ekran çerçevesi 1,25 mm’den 0,96 mm’ye inecek, ekran altı ön kamera ise korunacak.

Geçen ay ortaya çıkan bir sızıntıda telefonun 8.400 mAh pille geleceği, 120 W kablolu ve 80 W kablosuz şarj destekleyeceği öne sürülmüştü. RedMagic bu özellikleri henüz doğrulamadı; ayrıntıların resmi tanıtımda netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Gizmochina