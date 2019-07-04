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Espor dünyasında artık Adıyaman da var!

Yusuf Kokden Yusuf Kokden
ESPOR  | 04.07.2019 15:02 | Son Güncelleme

Adıyaman'da yarı finale çıkan ilk ve tek profesyonel takımı Noble Stri̇ke eSpor lansmanı gerçekleştirildi. Kulüp Kaptanı ve Genel Menajeri Muhammet Delibaş, "En kısa zamanda takım ismini 'Yaman eSpor' olarak güncelleyeceğiz."

Espor dünyasında artık Adıyaman da var!

Özel bir ofiste düzenlenen lansman gecesine, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılıç, yetkililer ve çok sayıda genç katıldı.

-"TAKIM İSMİ 'Yaman eSpor' OLARAK GÜNCELLENECEK"

Kulüp Kaptanı ve Genel Menajeri Muhammet Delibaş, yaptığı açıklamasında, 19-20 yaş aralığındaki 5 oyuncu ve 1 takım koçundan oluşan Noble Stri̇ke eSpor takımının, esl yaz ligi ön elemesinde yarı finale çıktığını kaydetti.

Adıyaman'ın ilk ve tek profosyonel Noble Stri̇ke eSpor takımı için lansman gecesi düzenlediklerini ifade etti.

Delibaş, "Takımımız 15 gün boyunca kurulma aşamasını tamamladı ve ilk turnuvasına katıldı. Yarı finale çıkma başarısını gösterdik. Bu süreçten sonra e spordaki tüm branşlarda boy göstereceğiz ve en kısa zamanda takım ismini 'Yaman eSpor' olarak güncelleyeceğiz."dedi.

Kulüp Başkanı Selçuk Pala ise, "Bizler ilk günden beri gençlerimize destek olarak Adıyaman'a e Sporu getirmek için uğraştık ve başardık. Bizlere desteklerinden dolayı belediye başkanımıza, gençlik spor il müdürümüze ve Yaşam Gayrimenkul ofisine teşekkür ediyoruz."ifadelerini kullandı. İHA

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Anahtar Kelimeler:
eSpor Adıyaman

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