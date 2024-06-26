Esra Bilgiç güzelliğiyle yine mest etti! Gökhan Töre yorumu sosyal medyada gündem oldu

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan ve büyük bir hayran kitlesi olan Esra Bilgiç paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak Zamanın Kapıları'nda rol alan güzel oyuncu son pozlarıyla da hayranlarından beğeni aldı.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapan ve Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde de sevilerek adından söz ettiren Esra Bilgiç tatil pozlarıyla dikkat çekti.

GÖKHAN TÖRE İLE EVLENİP BOŞANDI

Güzel oyuncuya övgü dolu yorumlar gelirken bir yorum sosyal medyada öne çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Gökhan töre'nin bu kadınla evlenmiş olması Chelsea'de oynamış olmasından daha garip geliyor" dedi.

Bu yorum 25 bin beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.

Gökhan Töre ve oyuncu Esra Bilgiç 2017 yılında evlenmişti. İkili şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı.





