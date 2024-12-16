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Esra Bilgiç O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de yer alacak! İstanbul’a döner dönmez...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.12.2024 11:41
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Son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Esra Bilgiç de yılbaşı akşamı O Ses Türkiye'de olacak. Acun Ilıcalı bir oyuncuyu daha ikna etti. Bilgiç fanları heyecanla oyuncunun hangi şarkıyı söyleyeceğini merak ediyor.

Esra Bilgiç O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de yer alacak! İstanbul’a döner dönmez...

“O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” kadrosu merak ediliyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesinde Kızılcık Şerbeti’nin Fatih'i Doğukan Güngör ile büyük aşkı Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu sahnede olacak.

Ayrıca Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Suna ve Abidin karakterine hayat veren Beril Pozam ve Ersin Arıcı da O Ses Türkiye sahnesine çıkacak.

“O Ses Türkiye Yılbaşı Özel”in hazırlıkları devam ederken bomba bir isim de kadroya eklendi. Yarışmacıların arasına başarılı oyuncu Esra Bilgiç de katıldı. Bilgiç şu günlerde Dubai’de bir reklam çekimi kamera karşısına geçiyor.

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Ünlü DJ ve müzik prodüktörü Faruk Sabancı’yla beraberliğiyle de gündeme gelen ünlü oyuncu İstanbul’a döner dönmez ayağının tozuyla O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’in provalarına katılacak. Öte yandan Esra Bilgiç’in Tod platformunda yayınlanan “Zamanın Kapıları” dizisinin ikinci sezonunu yeni yılın ilk aylarında çekeceği öğrenildi.

O Ses Türkiye Yılbaşı konukları belli oldu! Fenomen dizilerden isimler sahnede... O Ses Türkiye Yılbaşı konukları belli oldu! Fenomen dizilerden isimler sahnede...
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye O Ses Türkiye yılbaşı konukları
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