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  4. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları belli oluyor! Fenomen dizilerden isimler sahnede...

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları belli oluyor! Fenomen dizilerden isimler sahnede...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.12.2024 09:30
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O Ses Türkiye için heyecanlı bekleyiş başladı. Uzun bir aradan sonra yeniden yayınlanacak olan programın ilk tanıtımı büyük ilgi gördü. Tanıtımın ardından O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jürileri merak konusu oldu. Yılbaşında bir klasik haline gelen O Ses Türkiye'nin ilk isimleri belli oldu. Fenomen diziden iki isim birden o gece sahnede olacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları belli oluyor! Fenomen dizilerden isimler sahnede...

En son 2022 yılında ekranlarda olan O Ses Türkiye efsanesi geri dönüyor. O Ses Türkiye tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sadece yılbaşında ekrana gelen O Ses Türkiye yeni sezonuyla yine izleyicisini ekrana kilitleyecek. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı içinse konuklar belli olmaya başladı.

o ses

O SES YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; farklı sektörlerden ünlü isimlerin renkli performanslarına sahne olan O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesinde Kızılcık Şerbeti’nin Fatih'i Doğukan Güngör ile büyük aşkı Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu sahnede olacak.

DOĞA FATİH

Ayrıca Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Suna ve Abidin karakterine hayat veren Beril Pozam ve Ersin Arıcı da O Ses Türkiye sahnesine çıkacak.

ABİDİN SUN

Tarık Sezer Orkestrası’nın görev alacağı programda vokal koçlarıyla çalışmalar başladı bile. Eğer ertelenme yaşanmazsa programın çekimleri perşembe günü Büyükçekmece’de bir stüdyoda yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Sıla Türkoğlu yalı çapkını doğukan güngör Kızılcık Şerbeti
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