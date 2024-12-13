O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları belli oluyor! Fenomen dizilerden isimler sahnede...

En son 2022 yılında ekranlarda olan O Ses Türkiye efsanesi geri dönüyor. O Ses Türkiye tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sadece yılbaşında ekrana gelen O Ses Türkiye yeni sezonuyla yine izleyicisini ekrana kilitleyecek. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı içinse konuklar belli olmaya başladı.

O SES YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; farklı sektörlerden ünlü isimlerin renkli performanslarına sahne olan O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesinde Kızılcık Şerbeti’nin Fatih'i Doğukan Güngör ile büyük aşkı Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu sahnede olacak.

Ayrıca Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Suna ve Abidin karakterine hayat veren Beril Pozam ve Ersin Arıcı da O Ses Türkiye sahnesine çıkacak.

Tarık Sezer Orkestrası’nın görev alacağı programda vokal koçlarıyla çalışmalar başladı bile. Eğer ertelenme yaşanmazsa programın çekimleri perşembe günü Büyükçekmece’de bir stüdyoda yapılacak.