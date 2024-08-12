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Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı tam gaz devam! Kimseler yokmuşcasına...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.08.2024 09:22
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'Zamanın Kapıları' ile dikkat çeken Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili gecelerde görüntülendi. Güzel oyuncunun mutlu halleri dikkat çekti.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı tam gaz devam! Kimseler yokmuşcasına...

Kanunsuz Topraklar dizisinde canlandırdığı Gülfem karakteriyle büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç adından söz ettiren bir isim.

Daha çok özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isim, bu sefer muhabirlerden kaçamadı. Esra Bilgiç Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtı.

Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu, Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı ve oyuncu Esra Bilgiç aşkı tam gaz devam ediyor.

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Akif Yaman’ın haberine göre; Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Bodrum'da görüntülendi.

İkili tüm gece sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Esra Bilgiç'in mutlu halleri gözlerden kaçmadı.

Mekanda herkes oynarken ikilinin kimse yokmuşcasına koyu bir sohbette olması da dikkat çekti.

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Esra Bilgiç
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