MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Bilgiç yılın dizisi Kanunsuz Topraklar'dan yeni fotoğraflar paylaştı

Esra Bilgiç yılın dizisi Kanunsuz Topraklar'dan yeni fotoğraflar paylaştı

20.05.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyecanla beklenen "Kanunsuz Topraklar" dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Başrol oyuncuları Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in set paylaşımları hayranlarını heyecanlandırdı.

Esra Bilgiç yılın dizisi Kanunsuz Topraklar'dan yeni fotoğraflar paylaştı

Televizyon dizileri yavaş yavaş sezon arası verirken gelecek sezonda yayınlanacak projelerin hazırlıkları da başladı. Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olan "Kanunsuz Topraklar" adlı dönem dizisinin hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin yıldızı Uğur Güneş ve "Ramo" ile fırtınalar estiren Esra Bilgiç'i buluşturan dizi, 1940'larda geçen bir aşk hikayesini anlatacak. Dev prodüksiyonlu dizi son olarak "Çukur"un sevilen oyuncusu Necip Memili'yi transfer etti. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Murat Daltaban, Ali Erkazan, Kaan Taşaner, Mine Teber, Eylül Su Sapan, Hazar Motan ve Serdem Paçal gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini usta isim Faruk Teber üstlenirken, senaryo da başarılı kalem Zülküf Yücel'e ait.

Bir maden öyküsü

Esra Bilgiç Uğur Güneş

Bir madencilik hikayesi anlatan "Kanunsuz Topraklar" dizisi, Zonguldak'ta geçecek. Dizi için hem İstanbul'un Beykoz ve Kemerburgaz gibi yerlerinde hem de Zonguldak'ta görkemli platolar hazırlandı. Maden patronları ve maden işçilerlerinin de hikayesini anlatan dizi, ana karakterleri Davut ve Gülfem'in aşkını da bu bağlamda ele alacak. Gülfem bir maden patronunun kızıyken, Davut ise bir maden işçisinin oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yeni fotoğraflar geldi

Esra Bilgiç Uğur Güneş

Geçtiğimiz hafta kostüm provası yapılan dizi için şimdi de son hazırlıklar yapılıyor. Setten son fotoğraflar ise başrol oyuncuları Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'ten geldi.

Uğur Güneş Esra Bilgiç

"Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." diyerek fotoğraf paylaşan ikili, oldukça mutlu görünüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
"100 kilo" iddiasına bikinili yanıt"100 kilo" iddiasına bikinili yanıt
Anahtar Kelimeler:
Uğur Güneş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Bilim Kurulu toplanıyor! Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak

Bilim Kurulu toplanıyor! Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak

İki bakanlıkta önemli atamalar

İki bakanlıkta önemli atamalar

Kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çukur'a final öncesi bomba transfer! İşte son düşmanları

Çukur'a final öncesi bomba transfer! İşte son düşmanları

Çekişmeli boşanma davasında son! Kararda dikkat çeken 'Tarikat' detayı

Çekişmeli boşanma davasında son! Kararda dikkat çeken 'Tarikat' detayı

Göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.