Esra Bilgiç yılın dizisi Kanunsuz Topraklar'dan yeni fotoğraflar paylaştı

Televizyon dizileri yavaş yavaş sezon arası verirken gelecek sezonda yayınlanacak projelerin hazırlıkları da başladı. Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olan "Kanunsuz Topraklar" adlı dönem dizisinin hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin yıldızı Uğur Güneş ve "Ramo" ile fırtınalar estiren Esra Bilgiç'i buluşturan dizi, 1940'larda geçen bir aşk hikayesini anlatacak. Dev prodüksiyonlu dizi son olarak "Çukur"un sevilen oyuncusu Necip Memili'yi transfer etti. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Murat Daltaban, Ali Erkazan, Kaan Taşaner, Mine Teber, Eylül Su Sapan, Hazar Motan ve Serdem Paçal gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini usta isim Faruk Teber üstlenirken, senaryo da başarılı kalem Zülküf Yücel'e ait.

Bir maden öyküsü

Bir madencilik hikayesi anlatan "Kanunsuz Topraklar" dizisi, Zonguldak'ta geçecek. Dizi için hem İstanbul'un Beykoz ve Kemerburgaz gibi yerlerinde hem de Zonguldak'ta görkemli platolar hazırlandı. Maden patronları ve maden işçilerlerinin de hikayesini anlatan dizi, ana karakterleri Davut ve Gülfem'in aşkını da bu bağlamda ele alacak. Gülfem bir maden patronunun kızıyken, Davut ise bir maden işçisinin oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak.