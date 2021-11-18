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Esra Dermancıoğlu ile Demet Evgar’ın hesap atışması: Cüssen kadar konuş!

18.11.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların iki sevilen oyuncusu Esra Dermancıoğlu ile Demet Evgar önceki gün yemek yerken objektiflere takıldı. İkili basında çıkan haberler üzerinden sosyal medyada atıştı. Esra Dermancıoğlu ve Demet Evgar’ın tatlı atışması hayranları tarafından ilgiyle takip edildi.

Esra Dermancıoğlu ile Demet Evgar’ın hesap atışması: Cüssen kadar konuş!

Ekranların iki sevilen oyuncusu Esra Dermancıoğlu ve Demet Evgar dostluklarıyla magazin basınının parmakla gösterdiği ünlü isimler arasında yer alıyor.

İşlerinden fırsat buldukça bir araya gelen iki yakın arkadaş geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de bir köftecide yemek yedi. Magazin basını tarafından da görüntülenen ikili hakkında basında çıkan haberlere, ‘Hesaplar Esra’dan’ başlığı atıldı.

HESABI ESRA DERMANCIOĞLU ÖDEDİ

Gazetelerde yer alan habere göre, yemek sonrası hesabı ödeyen Esra Dermancıoğlu objektifleri fark edince mekandan ayrıldı. Gazetelerde yer alan haberi Instagram hesabının story kısmından paylaşan Demet Evgar arkadaşının hesabı ödediğini kabul etmedi.

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DEMET EVGAR: KABUL ETMİYORUM

Demet Evgar, o günkü saç modelinden dolayı 14. Louis adını taktığı arkadaşı Esra Dermancıoğlu’na şu sözlerle seslendi; “Kesinlikle kabul etmiyorum.. O gün 14. Louis’in köftesini, kahvesini, filtre masraflarını ben karşıladım.”

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CÜSSEN KADAR KONUŞ

Demet Evgar’ın bu paylaşımına Esra Dermancıoğlu’ndan yanıt gecikmedi. Esra Dermancıoğlu yakın arkadaşının paylaşımını kendi hesabından paylaşarak Demet Evgar’a, “14. Louis’in köftesini tabii sen ısmarlican. Ayrıca para her zaman daha balık etlilerde olur… Cüssen kadar konuş” diyerek esprili bir şekilde yanıt verdi.

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Demet Evgar kandırıldığını söylerken, Esra Dermancıoğlu mağdur olduğunu iddia etti. İkilinin bu tatlı atışması sosyal medyadaki takipçilerini de fazlasıyla eğlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar Esra Dermancıoğlu
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