Esra Dermancıoğlu'na arkadaşından bomba yanıt! "Tekne senin altında kalır"

Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolüyle akıllara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Esra Dermancıoğlu son olarak tekne videosuyla sevenlerini güldürdü.

Çılgın ve eğlenceli yaşam tarzıyla takipçilerini güldüren Esra Dermancıoğlu, tekne tatiline çıktı.

Tekneden denize atlayan Esra Dermancıoğlu, yüzerek güneşin tadını çıkardı. Buraya kadar her şey normal seyrin ilerledi. Fakat tekneye dönmek isteyen Esra Dermancıoğlu çok zor anlar yaşadı.

Denizden tekneye çıkmak isteyen Esra Dermancıoğlu, o anları Instagram sayfasından paylaştı. Esra Dermancıoğlu,arkadaşına "Teknenin altında kalır mıyım" diye sorunca bomba bir yanıt aldı.

Arkadaşı bu soruya gülerek "Tekne senin altında kalır" dedi.



