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Esra Dermancıoğlu'na arkadaşından bomba yanıt! "Tekne senin altında kalır"

25.09.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren oyuncu Esra Dermancıoğlu, çıktığı tatilden ilginç paylaşımlarına devam ediyor. Esra Dermancıoğlu bu sefer teknenin kenarında ilginç hareketler yaptı.

Esra Dermancıoğlu'na arkadaşından bomba yanıt! "Tekne senin altında kalır"

Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolüyle akıllara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Esra Dermancıoğlu son olarak tekne videosuyla sevenlerini güldürdü.
Çılgın ve eğlenceli yaşam tarzıyla takipçilerini güldüren Esra Dermancıoğlu, tekne tatiline çıktı.

Tekneden denize atlayan Esra Dermancıoğlu, yüzerek güneşin tadını çıkardı. Buraya kadar her şey normal seyrin ilerledi. Fakat tekneye dönmek isteyen Esra Dermancıoğlu çok zor anlar yaşadı.

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Denizden tekneye çıkmak isteyen Esra Dermancıoğlu, o anları Instagram sayfasından paylaştı. Esra Dermancıoğlu,arkadaşına "Teknenin altında kalır mıyım" diye sorunca bomba bir yanıt aldı.

Arkadaşı bu soruya gülerek "Tekne senin altında kalır" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Esra Dermancıoğlu
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