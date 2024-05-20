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Esra Dermancıoğlu’ndan Cannes'a giden oyuncuların kıyafetlerine sert tepki! "Keşke çıplak yürüyüşler dışında..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.05.2024 07:52
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Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Birce Akalay Özge Özacar, Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin Cannes'daki tarzlar günlerdir gündemde. Esra Dermancıoğlu Cannes'a giden ve kıyafetleriyle gündem olan oyunculara sert çıktı.

Esra Dermancıoğlu’ndan Cannes'a giden oyuncuların kıyafetlerine sert tepki! "Keşke çıplak yürüyüşler dışında..."

Cannes'a giden Türk oyuncular giydikleri kıyafetlere günlerdir sosyal medyada gündeme geliyor.

Oyuncuların cesur seçimleri ve pozları günlerdir konuşuluyor. Başarılı oyunculuğuyla tanınan Esra Dermancıoğlu’ndan Cannes’a giden Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Birce Akalay Özge Özacar, Dilan Çiçek Deniz’in pozlarına eleştiri geldi.

"90-60-90 değilim, ama oyuncuyum" diyen Esra Dermancıoğlu devamında şu sert ifadeleri kullandı:

"Reddedilmiş erkek tribini..." Olay paylaşım! "Reddedilmiş erkek tribini..." Olay paylaşım!

"UTANDIM ONLAR ADINA..."

"Cannes’da benim olmam lazımdı. Çünkü dillerini biliyorum. Gitmem için estetik mi olmam lazımdı? Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi Utandım, onların adına da utandım."

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Esra Dermancıoğlu'nun sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Oyuncuya katılanlar ve "Seni neden ilgilendiriyor" diyenler vardı. Esra Dermancıoğlu'na "Kadın meslektaşlarını kıskanman ve bu sözleri söylemen çirkin" eleştirileri geldi.


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